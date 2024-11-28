Денис Минкин доложил в Госдуме о развитии беспилотных технологий на основе опыта Петербурга

Фото: Государственная Дума РФ

Директор СПб ГУП «Горэлектротранс», президент Международной ассоциации предприятий городского электрического транспорта (МАП ГЭТ) Денис Минкин принял участие в круглом столе на тему развития беспилотных технологий гражданского назначения в ключевых отраслях экономики. Круглый стол прошёл в Комитете Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи под руководством первого заместителя председателя Комитета Сергея Боярского, с участием федеральных органов исполнительной власти, профильных комитетов Госдумы, глав субъектов федераций, ассоциаций производителей, специалистов, представителей общественности.

На круглом столе Денис Минкин сообщил, что СПб ГУП «Горэлектротранс» оснащает линейные трамваи системами безопасности с элементами искусственного интеллекта с 2022 года. На сегодняшний день уже порядка более 260 единиц трамвайных вагонов, работающих на маршрутах с пассажирами, оснащены системой активной безопасности и помощи водителю (АБПВ) на основе российских разработок искусственного интеллекта Cognitive Tram Pilot.

Денис Минкин привёл статистику 2024 года, наглядно демонстрирующую, в каких ситуациях беспилотные технологии имеют преимущество перед человеческим фактором.

Сходы вагонов (по причине превышения скорости):

Трамваи с системой АБПВ - 0

Трамваи без системы АБПВ - 9

Падения пассажиров:

Трамваи с системой АБПВ - 0

Трамваи без системы АБПВ – 27.

Кроме того, за 2024 год зафиксировано 3 712 232 случая вмешательства АБПВ в управление вагоном в связи с ограничением скорости. 1 426 раз система реагировала на светофоры и 3 146 раз – на препятствия в виде людей, трамваев и сторонних автомобилей.

Фото: Государственная Дума РФ Фото: телеграм-канал С.М. Боярского

Фото: Государственная Дума РФ

В Петербурге более расширенные возможности искусственного интеллекта были публично продемонстрированы летом 2024 года в рамках первого в истории соревнования ИИ-автопилота с человеком, прошедшего в рамках конкурса профессионального мастерства водителей трамвая. Итоги соревнования показали, что результаты проезда конкурсной трассы ИИ-автопилота сопоставимы с показателями лучших водителей города. Специальная трасса протяжённостью 400 метров на закрытом полигоне включала следующий набор препятствий: запланированная остановка, зона ограничения скорости, стрелка, светофор, внезапное появление человека на путях.

На фоне развития искусственного интеллекта в петербургском Горэлектротрансе прогнозируют изменение номенклатуры профессий, так как транспортная отрасль становится более наукоёмкой. В Горэлектротрансе водителей-испытателей для испытаний «умных» трамваев готовит собственный Корпоративный учебный центр ГЭТ, обладающий широкой методической базой. В октябре 2024 года первый выпуск водителей-испытателей получил удостоверения повышения квалификации водителей трамвая по дополнительной профессиональной программе «Особенности работы при испытании высокоавтоматизированного транспортного средства».

В свою очередь Управление информационных технологий и интеллектуальных систем ГЭТ ведёт системную работу с компанией-разработчиком технологии искусственного интеллекта Cognitive Pilot. В 2023 году на научно-техническом совете «Беспилотные технологии в рельсовом транспорте: первые результаты и стратегия развития», проводимом МАП ГЭТ, было подписано трёхстороннее соглашение о создании прототипа полностью беспилотного трамвая между петербургским Горэлектротрансом, российским разработчиком искусственного интеллекта для наземного транспорта компанией Cognitive Pilot (дочернее предприятие Сбера и Cognitive Technologies) и российским производителем подвижного состава ООО «ПК Транспортные системы».