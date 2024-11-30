Знакомьтесь, милые обитатели Горэлектротранса. Ко Всемирному дню домашних животных рассказываем о живом уголке, который составляют не только настоящие котики, но и трамвайное семейство из «Слонов», «Кузнечиков», «Пчелок», «Дельфина» и «Львят», а также «Носорога» Аварийно-восстановительной службы ГЭТ.

Муся и Вася

Муся появилась в парке около 6 лет назад. Она приехала на трамвае с перебитыми лапами и перебитым хвостом. Сотрудники СТТП ее долго выхаживали. Муся очень подружилась с местным котом-долгожителем Васькой, который тоже приехал в парк на трамвае 20 лет назад.

Вместе они трудились ловцами грызунов и отвечали за уют в Совмещенном трамвайно-троллейбусном парке. При этом, пушистые жители парка не сторонились и офисной работы и даже принимали молчаливое участие в планерках: за ними были закреплены специальные места.

История Васьки напоминает сюжет «Хатико»: за долгие годы он сдружился только с одним работником цеха, после смерти которого ежедневно ждал друга на проходной. Иногда позволял себя гладить другим коллегам, но в ласке ценил меру.

После того, как Васька ушёл на радугу, прожив долгую и деловую жизнь, Муся осталась за главного ловца грызунов. Но и офисную жизнь она не оставляет: почти каждое утро посещает планёрку, чтобы поздороваться с коллективом и подарить сотрудникам хорошее настроение.

Эмэска, блогерша Дуся и домашняя Василиса

Почти все сотрудники Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ в разные времена забрали к себе домой котят либо уже взрослых хвостатых. Вот, например, история кошки Василисы. Черная красавица уже почти три года живёт у заместителя начальника Административно-хозяйственного отдела Трамвайного парка №3 Надежды Смирновой.

Василиса родилась в подсобке, где её нашёл сотрудник парка: ещё слепой котенок запутался в полиэтилене и звал на помощь. Надежда Александровна забрала котёнка домой, выкормила из шприца. Василиса выросла воспитанной, аккуратной и умной. И даже умеет приносить игрушку-мышку по команде.

Примерно в то же время из ЭВК забрали котёнка по имени Эмэска. Назвали его так в честь ленинградского трамвая МС (моторный стальной), который выпускался на заводе «Красный путиловец» и эксплуатировался в Ленинграде с 1927 по 1968 годы. Котёнок получил такое имя, потому что рос среди ретротранспорта и с интересом разглядывал экспонаты.

А вот кошка Дуся из того же котосемейства за предоставление ей крова и корма с радостью поработала местным блогером. Она с удовольствием приняла участие (хоть и незапланированное заранее) в съемках одного из роликов о работе туристического трамвая.

Посмотреть Дусю в роли Дуси

Сима, Кузя и Муся

В Троллейбусном парке №1 сейчас трое усатых специалистов, которые работают здесь на постоянной основе. После предоставления ими кошачьих документов – усов, лап и хвостов – они прошли все необходимые процедуры трудоустройства: стерилизацию, прививки, получение ошейников и кличек.

Сима, Кузя и Муся со своими должностными обязанностями справляются идеально – грызунов в парке как не бывало. Судя по упитанности больше всех в этом деле преуспевает Сима.

Сотрудники рассказывают, что раньше котов здесь было больше. Но со временем многих забрали неравнодушные коллеги. Однако оставшиеся хвостики живут ничуть не хуже домашних.

Трамвайный живой уголок Горэлектротранса

Аварийно-восстановительная служба «Носорог»

Аварийно-восстановительная служба СПб ГУП «Горэлектротранс» официально носит название «Носорог» с 15 сентября 2022 года. Оно было присвоено приказом директора в преддверии 115-летия петербургского трамвая.

Стилизованное изображение африканского гиганта появилось на эмблеме АВС при Александре Майорове – создателе Аварийно-восстановительной службы в её современном виде. Благодаря усилиям Александра Константиновича в 1985 году был введён в эксплуатацию первый в СССР гидроподъёмник на базе ЗИЛ-130. Именно «клык» гидроподъёмника, с помощью которого работники службы поднимают 20-тонный трамвайный вагон, и натолкнул на идею о символе АВС.

Эмблема цепкого, сильного и быстрого носорога отражает главную миссию подразделения – быстро и уверенно ликвидировать последствия нестандартных ситуаций с тяжеловесным электротранспортом. За это АВС называют «трамвайной скорой».

Трамвай «Слон» - нынешний экспонат ретроколлекции Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ. Трамвай ЛМ-49 получил своё прозвище за внушительный вес, характерную схему окраски с применением цвета слоновой кости и округлые формы кузова и кабины, напоминающей большой лоб слона. Впервые вышел на линию в середине июня 1949 года. «Слоном» называли и его предшественника – не менее внушительный трамвай ЛМ-47 производства ленинградского Вагоноремонтного завода на базе стальных рам от «Американок» (ЛМ-33), повреждённых во время войны. Однако этот трамвай обладал и рядом недостатков, главными из которых были тяжесть и тихоходность. Новый «Слон» 1949 года, родившийся через два года, был уже не таким тяжёлым – «всего» 19,5 тонн против 23-х. Своим внешним обликом вагон ЛМ-49 почти повторил своего предшественника.

Интересно, что уже в процессе эксплуатации «Слонов» произошёл курьёзный случай, подтверждающий их репутацию «твердолобых». Однажды с этим трамваем при выезде из ворот Кировского завода столкнулся трейлер с новым танком. Как гласит городская легенда, в результате аварии трейлер был смят и не подлежал восстановлению, упавший танк отправился обратно на завод для ремонта, а трамвайный поезд ушёл в парк на осмотр с разбитой передней частью, но своим ходом. Этот показательный случай только укрепил мнение, что трамвай для пассажиров - самый безопасный вид транспорта. Интересно, что на закате пассажирской эксплуатации «Слоны» встречались даже в сцепке с вагонами других моделей. Такие трамвайные поезда ленинградцы в шутку называли «Динозаврами» или «Бронтозаврами».

Трамвай «Кузнечик» - вагон модели 71-134 (ЛМ-99К). Трамвай был изготовлен на Петербургском трамвайно-механическом заводе, а прозван кузнечиком за окраску, которая первоначально была зелёной. Сейчас в СПб ГУП «Горэлектротранс» зелёными остались только учебные вагоны.

Трамвай «Пчелка». Характерная окраска подарила «народное» имя и другому трамваю этой серии – ЛМ-99АВН, выпускавшемуся в середине 2000-х годов. «Пчёлкой» он стал из-за чёрно-жёлтого цвета, которым был оформлен проект вагона. Впрочем, крылатую труженицу напоминают и зеркала заднего вида, вызывающие ассоциации с усиками пчелы. «Пчёлки» встречаются на севере города, который обслуживают Трамвайный парк № 5 и Совмещённый трамвайно-троллейбусный парк, а также в Московском районе, который обслуживает Трамвайный парк №1.

Трамвай «Дельфин». Не обошлось в морской столице России и без представителей водной среды обитания. На линии пассажиров встречает «Дельфин» - модернизированный трамвай ЛМ-68М. Он получил своё прозвище за характерную маску кабины, напоминающую улыбку дружелюбного млекопитающего.

Трамвай «Львёнок». В отличие от предшественников, трамвай модификации 71-911ЕМ официально назван «Львёнком». Вагоны собирают на заводе ПК «Транспортные системы». Это четырехосные вагоны, которые приходят на смену трамваям серии ЛМ-99, ранее наиболее широко представленным односекционным моделям в петербургском парке. «Львенок», как и все вагоны, поступающие в ГЭТ начиная с 2022 года – это «умный» трамвай. Он оснащен системой активной безопасности и помощи водителю на базе российских разработок искусственного интеллекта, которые могут быть составляющими элементами будущего автопилота. Трамвай имеет возможность самостоятельно анализировать дорожную ситуацию и прогнозировать ее развитие.

Трамвай «Тигр». В августе 2019 года петербуржцам встречался на линии… «тигр»! В честь 100-летия государственных цирков России в полосатую шкуру переоблачился трамвай «Стиляга» из коллекции Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ – вагон ЛМ-57. Само прозвище «Стиляги» выдает весёлый нрав этого трамвая, так что он всегда не прочь произвести эффект. Акцию организовал Цирк Чинизелли при поддержке петербургского Горэлектротранса. Необычный "тигр" разгуливал по Инженерной улице два дня подряд.