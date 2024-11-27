Галина Семенович-Семенчук для рубрики "Учителя на транспорте"

Декабрь – праздничный месяц для Учебно-курсового комбината СПб ГУП «Горэлектротранс». Под занавес года, 31 декабря, Корпоративному учебному центру ГЭТ исполнится уже 88 лет. В праздничной рубрике «Учителя на транспорте» рассказываем о преподавателях УКК, нюансах их ответственной профессии и очарованности электротранспортом. Открывает цикл преподаватель теоретического обучения УКК ГЭТ Галина Анатольевна Семенович-Семенчук.

Профессиональный путь Галины Анатольевны начался много лет назад, когда она впервые села за руль троллейбуса. После этого было много счастливых лет за управлением «большой машиной», а потом и трамваем. Со временем опыт Галины Анатольевны помог ей стать инспектором Службы движения в Управлении ГЭТ.

Впоследствии появилось желание передавать накопленные знания начинающим транспортникам, так она оказалась в числе преподавателей УКК ГЭТ: по приглашению тогдашнего директора Учебно-курсового комбината ГЭТ Виктории Толстиковой заняла вакантное место преподавателя по оказанию первой помощи. С тех пор уже 8 лет Галина Анатольевна воспитывает новые поколения водителей электрического транспорта. В её обязанности входит обучение студентов УКК ГЭТ оказанию первой помощи, особенностям работы с механическим и электрическим оборудованием, а также охране труда и пожарной безопасности.

Галина Анатольевна рассказывает, что после завершения водительской карьеры еще пять лет тосковала по линейной работе: видела во сне трамваи, сомневалась о правильности смены направления, но в конце концов полюбила новую работу.

«Работа преподавателем очень интересная и разнообразная. Это ее большой плюс, ведь ты идешь на работу и не знаешь, что тебя, в общем-то, ожидает, какие вопросы тебе зададут ученики, в какие ситуации поставят, какие задачи подкинут. Это своеобразный ежедневный вызов, который вынуждает тебя расти. Кроме того, ребята у нас меняются довольно часто, каждые 3−4 месяца состав обучающихся изменяется, а это новые люди, новые знакомства, постоянное движение. И у каждого студента свой уровень образования, свои возможности, так что в этом плане для меня тоже это очень интересно, потому что я от каждого ученика для себя тоже что-то беру. Бывает что-то умное такое они скажут, да такое, чего я не знала, в этом большой плюс работы. Это не скучная работа!» - рассказывает Галина Семенович-Семенчук о буднях в УКК ГЭТ.

Она признается, что любит свою профессию именно за разнообразие задач, которые никогда не повторяются. Также привлекает постоянное развитие предприятия и отрасли: меняется подвижной состав, а с ним приходят новые знания. Ведь для управления новыми моделями трамваев и троллейбусов требуются инновационный подход и углубленная теоретическая и практическая подготовка, и Учебно-курсовой комбинат ГЭТ постоянно «держит руку на пульсе».

Галина Анатольевна обучает не только базовым теоретическим знаниям, но и методике правильного их получения, техникам запоминания информации, правильному распределению приоритетов, выполнению заданий, а также взращивает в будущих водителях уверенность в себе. Для нее важен личный контакт с каждым учеником, потому что только через его глаза и поведение она понимает, усвоен материал или нет.

«Студентам я бы дала совет не опускать руки, стараться. Трудиться всегда сложно, тем более очень сложно за короткое время столько всего выучить, сдать экзамены и зачеты. Поэтому мой основной совет – продолжать учиться, достигать новых целей, учить даже больше, может быть, чем мы даём. Учиться, учиться, и еще раз учиться, ведь никаких бесполезных знаний не бывает. Каждое знание непременно пригодится в будущем», - говорит Галина Семенович-Семенчук.

Для Галины Анатольевны работа преподавателем не менее сложна, чем работа на линии. У водителя перед глазами постоянно меняется дорожная обстановка, пассажиры, кондуктора, подвижной состав, погода, смены. Все это требует физического напряжения. А преподавательский труд требует напряжения умственного. Поэтому нельзя сказать, что что-то одно легче другого.

Будучи преподавателем Учебно-курсового комбината уже 8 лет, Галина Анатольевна полюбила его всей душой и потому с большой теплотой и от всего сердца желает Корпоративному учебному центру ГЭТ процветания, интересных событий, а всем его работникам – оставаться такими же дружными, здоровья и материального достатка.