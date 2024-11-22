«Хочу стать частью коллектива». Студенты рассказали о практике в Горэлектротрансе

Студенты 4 курса Железнодорожного техникума (СПбТЖТ) и Академии транспортных технологий (АТТ) завершили практическую подготовку в Горэлектротрансе. Итоги своей практики они подвели на встрече с директором СПб ГУП «Горэлектротранс» Денисом Минкиным. Помимо учебных вопросов обсудили перспективное развитие электротранспорта и карьерные возможности для молодых специалистов.

В беседе со студентами вместе с директором Горэлектротранса приняли участие заместитель директора Юлия Баранова, главный инженер Константин Шостак и начальник Управления информационных технологий и интеллектуальных систем Павел Поляков.

Студенты по направлению «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» Академии транспортных технологий осваивали навыки электромонтёра по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Их оплачиваемая практика проходила с 21 октября по 22 ноября.

Будущие программисты из АТТ и представители направления «Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования» из СПбТЖТ попробовали свои силы в сфере электромеханики. Представители специальности «Информационные системы и программирование» работали с 14 октября, а связисты – с 1 августа.

«В ходе практики мы занимались в том числе обслуживанием бортового оборудования, а также устранением различных неисправностей. Например, придёт заявка о неисправном валидаторе – тогда мы его разбираем и выясняем причину поломки», - рассказывает студент Академии транспортных технологий Филипп Шенбергер о своей практике в Троллейбусном парке №1.

В этом же парке с профессией электромеханика познакомился студент Железнодорожного техникума Александр Поздняков. Он отметил, что такой опыт обязательно пригодится в работе. Он уже сейчас готов трудоустроиться в Горэлектротранс, однако сначала нужно защитить диплом и получить документ об образовании.

«Во время практики каждое утро начиналось с технического осмотра троллейбуса: камеры видеонаблюдения, валидаторы и так далее. Коротко говоря, я учусь на связиста, буду работать с радиоэлектронным оборудованием на транспорте. Так что, это ценный опыт для меня. Коллектив Троллейбусного парка №1 очень понравился, было даже грустно прощаться, все коллеги приятные, добрые, весёлые, хотелось бы стать частью такого коллектива», - поделился студент Железнодорожного техникума Александр Поздняков.

Денис Минкин во время знакомства со студентами выслушал их мнение о прошедшей практике, а также рассказал молодым транспортникам об истории предприятия, перспективах электротранспорта и карьерных возможностях. Особенно подробно поговорили о развивающихся технологиях искусственного интеллекта: в Горэлектротрансе уже более 250 трамваев на пассажирских маршрутах являются «умными». Это направление считается одним из самых перспективных в развитии электротранспорта.

В завершение встречи директор предприятия выразил надежду на возвращение практикантов уже в статусе полноценных сотрудников. Некоторые из ребят гарантированно будут трудоустроены в подразделения ГЭТ, поскольку получают образование по договору о целевом обучении.

Напомним, Управление по персоналу ведёт непрерывную работу по взаимодействию с учебными заведениями в целях привлечения на предприятие молодых специалистов.