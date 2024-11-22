Участники модного дефиле в Музее железных дорог России о своей форме

Шоу-показ форменной одежды работников транспортной отрасли в Музее железных дорог России состоялся по случаю Дня работника транспорта. В единый транспортный день на земле, в воздухе, на воде и под землей, как звучит миссия проекта Октябрьской железной дороги, на модном дефиле представители транспортной отрасли показали, какую одежду носят на работе. Сотрудники петербургского Горэлектротранса презентовали два варианта повседневной формы для водителей трамваев и троллейбусов, представительский вариант формы водителей, а также исторический комплект формы вагоновожатого образца 1907 года.

Артем Исхаков, водитель Трамвайного парка №5 СПб ГУП «Горэлектротранс»:

"Я представил повседневную форму водителя трамвая. Наверное, одна из самых функциональных вещей в нашей форме – сезонная куртка-ветровка. У неё съемный капюшон, она не промокает и не продувается, при этом легкая и теплая, в холодную погоду под нее можно надеть что-нибудь теплое. От другой нашей более строгой одежды куртка отличается ярким светоотражающим принтом на плечах и капюшоне. Это и красиво, и в то же время обеспечивает дополнительную безопасность: яркие цвета делают нас заметными на дороге и в темное время суток.

В целом для работы на линии у нас удобная форма. Рубашки, например, хороши тем, что не потеешь, ткань дышит, воротник натирать перестал, на прошлых моделях это не очень нравилось, сейчас качество стало лучше. Брюки классические. Цветовая гамма приятная, не маркая".

Анна Шевцова, водитель Трамвайного парка №5 СПб ГУП «Горэлектротранс»:

"Я представила на показе водительскую повседневную форму с трикотажным жилетом и белой рубашкой (в теплое время вместо неё мы носим поло белого или василькового цветов). Парадная форма одежды у нас тоже есть, очень красивая.

Трикотажный жилет в моей повседневной форме – универсальный и для женщин, и для мужчин, а в холодное время года его и под парадную форму надевают вместе с кителем, галстуком и белой рубашкой.

Мне кажется, в форме водителей электротранспорта всё очень хорошо. Цвета универсальные, гармоничные, всё не маркое: просто, строго и комфортно".

Ольга Трубчикова, заместитель начальника отдела эксплуатации Службы движения СПб ГУП «Горэлектротранс»:

"Моя форма сшита для участия в официальных мероприятиях. Это модель представительской формы для водителей электротранспорта. Мне нравится то, что она не мнется и само качество ткани хорошее. Это удобно, комфортно, ткань приятная. Модель достаточно удобная в носке: хороший пиджак, крой. Внешне тоже приятная, ничего лишнего. Даже сами декоративные элементы нашивки – эмблемы Горэлектротранса, герб Санкт-Петербурга – смотрятся сдержанно, аккуратно, красиво. В целом форма красивая".

Павел Ялышев, начальник группы экспозиционно-выставочных программ Экспозиционно-выставочного комплекса Горэлектротранса:

"Моя форма особенная, в первую очередь, дизайном, который делался с оглядкой на то, как выглядела форма работников трамвайного предприятия в начале XX века. Мне лично нравится, потому что я интересуюсь разными старыми вещами, и форма - не исключение. Носить её удобно, у нее дышащая ткань. Форма включает пиджак, брюки и китель, а также пальто как зимний вариант.

Форма выполнена полностью под стиль 1907 года, когда в нашем городе открылось трамвайное движение. Даже вся фурнитура соответствует историческому образцу. Например, на блестящих металлических пуговицах расположен двуглавый орел. На форме есть знаки отличия, которые размещены на воротнике-стоечке и соответствуют занимаемой работником должности. У меня, например, это уровень заместителя директора трамвайного парка.

Исторически эта форма была повседневной, а сейчас мы её используем в качестве парадной одежды для сотрудников Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ. В нашей работе это дополнительный инструмент по популяризации трамвайной истории. Каждый день мы её не носим, только на мероприятиях".

Также по теме:

Форму Горэлектротранса представили на Модном дефиле



