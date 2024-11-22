Форму Горэлектротранса представили на Модном дефиле

По случаю Дня работника транспорта на Модном дефиле в Музее железных дорог России встретились работники всех видов транспорта нашей страны. Участники показа от петербургского Горэлектротранса продемонстрировали историческую форму образца 1907 года, а также повседневную и представительскую форму водителей электротранспорта. Ярким акцентом в классической линейке ГЭТ сегодня служит куртка-ветровка водителей электротранспорта – строго функциональная и при этом стильная, молодежная, с декоративными светоотражающими вставками в энергичной цветовой палитре логотипа Горэлектротранса.

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В единый транспортный день на земле, в воздухе, на воде и под землей, как звучит миссия проекта Октябрьской железной дороги, на модном дефиле представили модели одежды для водителей, машинистов, капитанов, проводников и бортпроводников, билетных кассиров и дежурных по станции. Транспортников на торжественном открытии приветствовал вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков.

Выбор представленных образцов формы от СПб ГУП «Горэлектротранс» соответствует логике программы развития предприятия «Сохраняя историю, движемся в будущее».

«Мы старейшее транспортное предприятие в городе, поэтому в подборке образцов к показу учли и историческую форму первых петербургских трамвайщиков. Мода Горэлектротранса во все эпохи отражает престиж работы на предприятии. Кители, жилеты, рубашки, галстуки, пальто – всё это статусные предметы одежды, подчеркивающие важную социальную функцию водителей. А как такой эмоциональный и «живенький» предмет в повседневной строгости мы показали современную осеннюю ветровку водителей. Эти куртки любит наша молодежь, да и опытным водителям они повышают настроение своими яркими цветами в фирменном стиле», - рассказал директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин об участниках шоу-показа.

Ретроформу вагоновожатого дореволюционной России показал начальник экспозиционно-выставочных программ ЭВК ГЭТ Павел Ялышев – в Экспозиционно-выставочном комплексе ГЭТ ношение формы по старинному образцу служит ещё одним инструментом популяризации трамвайной истории. Белая сорочка с длинным рукавом, брюки, китель и пальто с регалиями: так выглядели вагоновожатые самых первых петербургских трамваев.

Современную представительскую женскую форму для торжественных мероприятий представила заместитель начальника отдела эксплуатации Службы движения Ольга Трубчикова, подтвердив, что форменная одежда может быть одновременно и функциональной, и женственной. В ГЭТ именно Служба движения участвует в выборе и утверждении моделей форменной одежды, подборке тканей и фасонов, обеспечивает заказ формы согласно потребностям трамвайных и троллейбусных парков, а впоследствии отслеживает её выдачу и контролирует ношение формы.

Водители Трамвайного парка №5 Артем Исхаков и Анна Шевцова показали два варианта повседневной формы: утепленный и облегченный комплект для работы на линии. Утепленный комплект включает в себя брюки, белую сорочку с длинным рукавом и яркую куртку-ветровку со светоотражающим принтом в фирменных цветах логотипа ГЭТ, а облегченный – брюки, белую блузку с длинным рукавом, трикотажный жилет из полушерстяной пряжи цвета бордо и брендированный шейный платок для женщин.