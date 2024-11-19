Горэлектротранс принял участие в программе проекта «Политехнический музей: создавая настоящее»

Фото лекции предоставлено НПП "Большая аудитория".



Лекция «Город на рельсах: трамваи и троллейбусы как часть городской культуры Санкт-Петербурга» состоялась в Политехническом лектории. Он работает в рамках программы выставочного проекта «Политехнический музей: создавая настоящее», который в эти дни представлен в Центральном выставочном зале «Манеж». О культурно-историческом контексте программы развития Горэлектротранса «Сохраняя историю, движемся в будущее» рассказала руководитель Пресс-службы СПб ГУП «Горэлектротранс» Дарья Тимофеева.

16 ноября в Санкт-Петербурге в рамках Научно-просветительского проекта "Большая аудитория" прошёл фестиваль «Энергия движения: самолеты и электротранспорт». Лекция Дарьи Тимофеевой была построена на доказательстве тезиса о том, что трамваи и троллейбусы являются частью городской культуры, а их история находится у жителей Петербурга не только перед глазами, но буквально под ногами и даже в нашей речи.





Встреча в Политехническом лектории началась с видеоролика-визитки о том, какая работа проведена петербургским Горэлектротранса по программе развития «Сохраняя историю, движемся в будущее» к завершению 2024 года. В частности, в городе становится все больше трамваев «Довлатов» и «Достоевский», только что завершилась реставрация уже второй исторической подстанций - на набережной Карповки.

Маневрирование «Достоевского» в Трамвайном парке №3 Правнук Ф.М. Достоевского, бывший вагоновожатый Д.А.Достоевский

«Помимо чисто бытовых вещей мы пытались заложить в программу развития какие-то смелые решения, руководствуясь идеей, что не только «Штакеншнейдеры» и «Росси» могут оставлять красоту в истории города. Это в повседневной реальности какие-то новые решения не кажутся современникам романтичными, они просто объяснимы своевременностью и функциональностью. Но через 100 лет то, что нам может казаться обычным станет уже романтичной историей для новых поколений», - отмечает на эту тему директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин.

После знакомства с сегодняшним днём ГЭТ слушатели «перенеслись» на 160 лет назад, узнали, какое транспортное предложение было у пассажиров 19 века с началом коночного движения и проследили основные этапы развития электротранспорта в нашем городе.

Примечательно, что с историей петербургской конки связано имя российского промышленника, строителя железных дорог, мецената Петра Ионовича Губонина. Он же стоял у истоков создания Политехнического музея в Москве, под эгидой которого сейчас проводится программа в ЦВЗ «Манеж». Второе общество конно-железных дорог (всего их было три, все они работали по концессионной схеме), к созданию которого причастен Петр Губонин, за год построило в Петербурге 6 коночных парков и покрыло коночными линиями почти весь город. Например, на месте этих бывших коночных парков построены нынешние Трамвайный парк №1 и Трамвайный парк №3. А бывший трамвайный парк в Дегтярном переулке вообще связан с историей знаменитого эксперимента Федора Пироцкого: конка №114 из этого парка стала первым в мире электрическим трамваем.

Отдельное внимание, конечно, уделили теме блокадного трамвая. Познакомились с такими знаковыми личностями, как Дмитрий Иванович Кондратьев, при участии которого сконструированы блокадные трамваи МС и ЛМ-33, и «командир блокадного трамвая», автор книги «Фронтовой трамвай» Михаил Хрисанфович Сорока. Прочли воспоминания наших современников – старейшего работника Горэлектротранса Валентина Григорьевича Кузьминского и сына директора Василеостровского трамвайного парка в годы войны Константина Михайловича Шпиллера.

Михаил Сорока (второй справа)

и Михаил Шпиллер (первый справа) Константин Шпиллер на акции памяти

в ЭВК ГЭТ в 2024 году

В процессе знакомства с хронологией развития трамвайного и троллейбусного движения также прошлись по любопытным эпизодам в истории электротранспорта: ледовый трамвай, паровик до Политеха, обслуживание трамваями «первой русской электрички» Оранэлы, «графский» запуск трамвая в 1907 году, связь начала водоочистки с открытием трамвайного движения, появление троллейбусов как транспорта повышенной комфортности, ночное троллейбусное движение, двухэтажные троллейбусы в Москве, раритеты-новинки Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ, крылатые выражения и одушевленные прозвища трамваев, троллейбусные поезда и троллейбусы-гармошки.

Троллейбусный поезд МТБ-82Д + прицеп