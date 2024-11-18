Сотрудники петербургского Горэлектротранса станут участниками модного дефиле

Модное дефиле пройдет по случаю Дня работника транспорта в Музее железных дорог России. В числе участников шоу-показа форменной одежды работников транспортной отрасли – представители петербургского Горэлектротранса, старейшего предприятия наземного общественного транспорта в нашем городе. Этот факт будет также отражен в программе показа формы от ГЭТ.

Вместе с формой водителей Горэлектротранса на дефиле, организованном Октябрьской железной дорогой, будут продемонстрированы модели форменной одежды летнего и зимнего сезонов для машинистов, капитанов, проводников и бортпроводников, билетных кассиров и дежурных по станции.

«Всё просто, строго и комфортно» - так работники Горэлектротранса-участники дефиле лаконично и ёмко описали свою форменную одежду, которую будут демонстрировать на показе 21 ноября.