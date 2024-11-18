На зимних каникулах в «Зарнице» пройдёт новогодняя смена «В мире транспортных чудес»

Зарничники в ожидании нового года и транспортных чудес. Осенняя смена только завершилась, а в ДОЛ «Зарница» уже началась подготовка к новой встрече с детьми. В первые дни Нового года любимый транспортный лагерь вновь распахнёт свои двери для юных гостей. Новогодняя смена «В мире транспортных чудес» пройдёт со 2 по 8 января. Её гости станут участниками настоящего праздничного маскарада.

К новогодним каникулам в ДОЛ «Зарница» готовят насыщенную развлекательную и праздничную программу. Кроме традиционных мастер-классов от приглашённых специалистов, зарничников ждут зимние забавы: катание на ватрушках и снегоходах, строительство снежных крепостей, костюмированный маскарад по всем театральным канонам.

В новогоднюю смену в лагере традиционно будут работать «Точки роста», где можно заняться творчеством и создать что-то интересное своими руками. А всеми любимые концерты и яркие дискотеки принесут новые впечатления и зарядят положительными эмоциями. Зимние активности на свежем воздухе, веселая отрядная жизнь в праздничной атмосфере, профориентационная и творческая программа станут добрым началом 2025 года. ДОЛ «Зарница»: здесь решает талант!