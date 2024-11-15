Дети из Центра содействия семейному воспитанию №10 побывали в СТТП

15 ноября в Совмещенном трамвайно-троллейбусном парке Горэлектротранса встречали гостей. Познакомиться с организацией работы электротранспорта пришли 18 воспитанников Центра содействия семейному воспитанию №10. В рамках экскурсии они также заглянули в Учебно-курсовой комбинат ГЭТ, который находится на территории СТТП. Для ребят это не только образовательная экскурсионная программа, но и возможность примерить на себя профессии транспортной отрасли.

Первым пунктом экскурсии стал Цех по ремонту тяговых двигателей. После этого ребят познакомили с моделями новых трамваев и троллейбусов с увеличенным автономным ходом (ТУАХ). Также юные пассажиры покатались на «Львенке» - это трамвайная новинка СТТП, современный односекционный вагон, пришедший на смену ранее широко распространенным вагонам серии ЛМ-99.

На экскурсии с электротранспортом знакомились детально, внутри и снаружи, изучали его устройство. В этом гостям помог директор СТТП Пётр Полукаров.

«Ребята проявили интерес к троллейбусу, находящемуся на домкратах. Задавали вопросы об устройстве электротранспорта, о нюансах его ремонта и особенностях модели. А наш водитель троллейбуса рассказал гостям об устройстве кабины и нюансах управления таким габаритным транспортом, далее мы вместе прокатились через моечный комплекс на трамвае «Львёнок» и в тренажерном классе УКК представили себя настоящими водителями трамвая и троллейбуса на специальных тренажёрах с эффектом виртуальной реальности», - рассказал об экскурсионной программе директор Совмещенного трамвайно-троллейбусного парка СПб ГУП «Горэлектротранс» Пётр Полукаров.

В завершении экскурсии подростки поделились своим желанием управлять настоящими трамваями и троллейбусами в будущем.