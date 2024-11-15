За год троллейбусы с увеличенным автономным ходом перевезли по маршруту №50 почти 2,7 млн пассажиров

Трасса маршрута №50 год назад продлена по проспекту Авиаконструкторов к новым жилым кварталам на Глухарской и Плесецкой улицах. За счёт технологии автономного хода на эти адреса, где нет контактной сети, 15 ноября 2023 года вышли инновационные троллейбусы. Всего же за 2023-2024 гг. Горэлектротранс организовал 6 новых маршрутов, обслуживаемых троллейбусами с увеличенным автономным ходом (ТУАХ). Таким образом, маршрутная сеть ТУАХ в Петербурге составила уже 15 линий и продолжает оставаться крупнейшей в России.

Всего в Петербурге действуют 47 троллейбусных маршрутов, из них – 15 линий обслуживаются с применением технологии автономного хода. Парк ТУАХ в Петербурге составил уже 287 инновационных троллейбусов, продолжаются поставки по действующим контрактам, также недавно предприятие заключило контракт на поставку еще 20 ТУАХ модели «СИНАРА-6254».

Маршрут №50 обслуживает пассажиров Калининского и Приморского районов. На маршруте протяженностью 13,3 км работает 12 троллейбусов с увеличенным автономным ходом. За год они перевезли почти 2,7 млн пассажиров.

Напомним, первые троллейбусы с увеличенным автономным ходом (профессиональное название – электробусы с динамической зарядкой) появились в Петербурге в декабре 2017 года. Тогда в первые 2 месяца открылось сразу 3 маршрута ТУАХ: удалось продлить существующие троллейбусные линии в новые районы без дополнительных вложений в строительство троллейбусной инфраструктуры, а также инфраструктуры для подзарядки. Для ТУАХ не требуются отдельные станции, они заряжаются от существующей контактной сети, причем прямо во время движения с пассажирами. Таким образом эксплуатация электробусов с динамической зарядкой позволяет максимально рационально организовывать транспортную работу - без простоев и технологических остановок. Это дает возможность максимально быстрыми темпами наращивать и развивать уже существующую городскую троллейбусную сеть. На практике это подтверждается фактами: только за 2023-2024 год Горэлектротранс организовал работу ТУАХ на обновленных маршрутах №№ 42, 12, 50, 9, 21, 28.

Троллейбусы с увеличенным автономным ходом – полностью экологичный вид транспорта. Для обогрева салона используются тяговые аккумуляторные батареи, которые разработаны с учетом климатических особенностей Петербурга: при необходимости они обогревают или охлаждают сами себя в зависимости от внешней температуры. Более того, тяговые аккумуляторные батареи впоследствии могут быть использованы в качестве резервных источников питания в различных сферах городского хозяйства и энергетики.

Напомним, что именно специалисты петербургского Горэлектротранса были идеологами создания в России нового вида транспорта - троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Эта работа началась в 2011 году, в 2013-м - первые испытания ТУАХ разных производителей прошли в Петербурге, а в 2017 году были введены в регулярную эксплуатацию. Дальнейшее троллейбусное развитие в Петербурге также связывают с развитием технологий увеличенного автономного хода.