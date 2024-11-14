Опубликована видеохроника финала конкурса «Быть здоровым легко-2024»

Лучшие моменты финала корпоративного конкурса «Быть здоровым легко-2024» сохранены в видеогалерее на сайте петербургского Горэлектротранса. Напомним, большой семейно-спортивный праздник прошёл в ДОЛ «Зарница» 21 сентября. На открытии участники «БЗЛ» исполнили песню, посвящённую Горэлектротрансу. Эта же музыкальная композиция стала лейтмотивом жизнеутверждающей яркой видеохроники с большого спортивного праздника по итогам БЗЛ-2024.

По традиции, на большой спортивный праздник на природе сотрудники Горэлектротранса приехали целыми семьями: играли в активные игры, соревновались в спортивных дисциплинах, выполняли задания по станциям, жарили шашлыки и грелись у костра. В конце активного дня состоялось объявление команды-победителя по итогам всех этапов «БЗЛ» в 2024 году. Лидером стала команда «Позитив» Трамвайного парка №1.

В серии интервью участники спортивного праздника в гостеприимном ДОЛ «Зарница» рассказали, что для них значит девиз «Быть здоровым легко». В их числе Михаил Демидов, директор Троллейбусного парка №3. Это подразделение отмечало в этот день 59-й день рождения и пользовалось повышенным вниманием, раздавая конфеты и принимая поздравления.

Новый сезон конкурса «Быть здоровым легко» будет торжественно открыт также в ДОЛ «Зарница» весной 2025 года.

Смотреть видеохронику финала БЗЛ (Главная страница сайта – «О предприятии» – «Видеогалерея»): https://electrotrans.spb.ru/videogalereya