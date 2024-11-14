Горэлектротранс познакомил студентов Приазовского государственного технического университета с рабочими процессами

Студенты 1 курса магистратуры Приазовского государственного технического университета, обучающиеся по сетевой программе "Технология транспортных процессов", посетили структурные подразделения СПб ГУП «Горэлектротранс». В маршрут производственной экскурсии вошли трамвайные и троллейбусные парки с осмотром цехов, Учебно-курсовой комбинат Горэлектротранса и Экспозиционно-выставочной комплекс городского электрического транспорта.

Студенты побывали в Троллейбусном парке №1, крупнейшем в Европе, и в Трамвайном парке №8, где активно обновляется подвижной состав, а в 2024 году состоялось обновление маршрута №36 с возвращением ему исторического наименования Оранэла (Ораниенбаумская электрическая линия). Здесь будущие транспортники посмотрели, как организован рабочий процесс по выпуску трамваев и троллейбусов на линию, познакомились с современными практиками по эксплуатации и обслуживанию подвижного состава. Также они убедились, что программа развития ГЭТ реализуется одновременно с сохранением и популяризацией истории старейшего транспортного предприятия в городе.

О том, как в Петербурге организована подготовка водителей электротранспорта, гости узнали в Учебно-курсовом комбинате ГЭТ, который с расширением учебных программ масштабирован в Корпоративный учебный центр ГЭТ. Первокурсники магистратуры побывали в учебных классах и тренажерном классе, где смогли сами поуправлять трамваем и троллейбусом на тренажерах с «эффектом виртуальной реальности». Далее поездка на трамвае состоялась в реальности – по территории Совмещенного трамвайно-троллейбусного парка с обзором производственных процессов парка.

Конечно, профильный визит в Петербург не мог обойтись без знакомства с историей российского электротранспорта и осмотра уникальной коллекции ретротрамваев и троллейбусов разных лет. С раритетами студенты знакомились в Экспозиционно-выставочном комплексе ГЭТ на базе старейшего Василеостровского трамвайного парка. Кстати, сам парк – действующий, здесь также можно увидеть самый современный подвижной состав поставок последних лет. В том числе трамваи «Довлатов» и «Достоевский», разработанные специально под характеристики исторического путевого хозяйства трампарков на Васильевском и на Петроградской стороне.

Студенты проследили развитие моделей петербургского электротранспорта в выставочной зоне, где по хронологии представлены трамваи и троллейбусы разных лет, начиная с самых первых подлинных образцов, обслуживающих пассажиров. Большой интерес вызвали отличия в конструкциях моделей различных периодов. Вместе с экскурсоводами ЭВК ГЭТ студенты проследили разницу в конструкции тележек и кабин.

«Благодаря комплексной экскурсии по предприятию мы узнали много интересного и нового о транспортных технологиях прошлых лет, ознакомились с перспективами на ближайшее будущее и теперь знаем, какими компетенциями необходимо владеть современным специалистам для улучшения транспорта в городе, регионе и стране" – рассказала о посещении петербургского Горэлектротранса Наталья Захаренко, декан факультета транспорта и логистики ПГТУ.

Производственная практическая экскурсия для студентов ПГТУ была организована при активном содействии Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ), с которым у СПб ГУП «Горэлектротранс» заключено соглашение о сотрудничестве.