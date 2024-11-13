Знакомьтесь, это гости Дня открытых дверей в УКК ГЭТ

Нынешний День открытых дверей, который прошёл 9 ноября, стал самым массовым в новейшей истории Корпоративного центра Горэлектротранса. Познакомиться с профессиями транспортного предприятия и программами обучения в Учебно-курсовой комбинат ГЭТ пришли 160 человек, большая часть – семьями. Самыми активными участниками событий стали школьники и студенты младших курсов, которые интересуются профессией водителя в Горэлектротрансе, работать по которой можно с 21 года.

Среди субботних гостей УКК ГЭТ были те, кто посещает его уже не впервые. Например, Алиса Маккиннон была на апрельском Дне открытых дверей. Тогда она рассказывала, что увлекается изучением моделей трамвая. Но работать водителем пока не получится: сейчас она планирует доучиться в Политехническом университете, да и возраст ещё не позволяет. Во второй раз в УКК она пришла не одна, увидев анонс в социальных сетях.

«Я привела с собой подругу. Ей уже можно учиться в УКК, она старше. Трамвай нам нравится больше. Я всё так же с интересом изучаю разные модели вагонов. В прошлый раз мне здесь очень понравилось, поэтому во второй раз я пришла с удовольствием, чтобы еще раз прокатиться на тренажере и посмотреть на Совмещённый трамвайно-троллейбусный парк изнутри», - рассказывает студентка Политеха Алиса Маккиннон.

По традиции, самой популярной и массовой активностью в рамках Дня открытых дверей стал тренажёрный класс. Гости выстроились в две очереди – на троллейбус и на трамвай. Среди желающих посидеть в кабине тренажеров на месте водителя и поуправлять трамваем или троллейбусом – конечно, дети. Татьяна Кислицына рассказывает, что 12-летний внук и 10-летняя внучка увидели анонс Дня открытых дверей в троллейбусе и очень просили привести их в Корпоративный центр ГЭТ.

«Я никогда не работала в транспортной сфере. Знакома с транспортом только в качестве пассажира. Тем не менее, буду очень рада, если внуки решат пойти по этому профессиональному пути. Уже понятно, что старшему больше нравится трамвай. Он говорит, что троллейбус похож на обычную машину (смеётся), поэтому к нему меньше интереса. Младшая же старается успеть на оба тренажёра», - поделилась бабушка юных любителей транспорта Татьяна Кислицына.

В День открытых дверей гости Учебно-курсового комбината ГЭТ также побывали с экскурсией в Совмещённом трамвайно-троллейбусном парке, прокатились на трамвае по его территории, научились поднимать и опускать токоприёмники троллейбуса, поучаствовали в викторине и получили призы. Сотрудники УКК рассказали гостям об условиях обучения и ждут новой встречи с ними, уже в качестве кандидатов на зачисление в учебные группы.

Напомним, что учащимся УКК ГЭТ в зависимости от успеваемости выплачивается стипендия. С учетом повышения зарплаты в Горэлектротрансе на 20%, в Комбинате сейчас рассматривается вопрос повышения стипендии студентам с 1 января 2025 года.