Александр Беглов посетил историческую подстанцию на набережной Карповки после реставрации

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов провел совещание о ходе выполнения программы развития Горэлектротранса «Сохраняя историю, движемся в будущее» в рамках официального визита на отреставрированную подстанцию на наб. Карповки, которая находится под охраной КГИОП. Эта подстанция одна из пяти первых городских подстанций, построенных к началу трамвайного движения в Петербурге. В их число также входит подстанция в Дегтярном переулке, которая была отреставрирована в 2022 году. Директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин на совещании с участием вице-губернатора Кирилла Полякова, а также руководства Комитета по транспорту, КГИОП и КРТИ доложил губернатору о реконструкции исторических объектов инфраструктуры и объектов энергетической инфраструктуры.

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Сегодня с учетом места проведения совещания в центре внимания были объекты Службы Энергохозяйства СПб ГУП «Горэлектротранс». Сразу три крупных объекта Энергохозяйства в рамках программы развития ГЭТ подготовлены к началу эксплуатации в 2024 году. Одновременно с завершением реставрации исторической подстанции №2 на набережной реки Карповки (изначально – «Петербургской», в дальнейшем – «Красных зорь») также построены две новые подстанции – на ул.Руставели и ул. Жукова. Подстанция №91 на ул. Руставели уже внедрена в систему электроснабжения, подстанция №8 на ул. Жукова готовится к пуску. Эти три объекта образуют обновленный «энергетический треугольник» на севере города – в Петроградском, Калининском, Выборгском и других района. В результате будет повышена стабильность энергоснабжения сразу для 14 маршрутов трамваев и троллейбусов с суммарным пассажиропотоком почти 153 тыс. пассажиров в сутки.

В своём докладе Денис Минкин рассказал, что строительство новых зданий подстанций, конечно, более предсказуемый и простой процесс. А историческое здание на Карповке требовало особого скрупулезного и внимательного отношения к нему, благодаря профессионализму строителей удалось максимально сохранить её исторический облик.

«Мы его здесь буквально по одной плитке собирали: например, всю старую метлахскую плитку, которая исторически здесь была, переносили на одну сторону, заменяли поврежденную, аккуратно на её месте укладывали. Половину пола таким образом сохранили подлинной исторической плитки. Ее не хватало, потому что за 100 с лишним лет эксплуатации, конечно, монолитность кладки пола была нарушена. Новую часть пола выложили в таком же стиле. Вся эстетика этого здания соблюдена, она красивая достаточно», - объяснил еле уловимые различия в оттенке напольной плитки директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин.

Реставрация исторической подстанции велась на работающем объекте, подстанция продолжала эксплуатироваться, что в свою очередь требовало особых условий ремонта объекта с учетом отсутствия места для размещения и складирования материалов. В процессе реставрации были восстановлены фасады, кровля, а также внутренние сети и интерьеры, дверные заполнения. Отремонтированы цокольный этаж, помещения вестибюля, второго этажа, лестничной клетки. Осуществлена расчистка тяг от загрязнений, старых красочных наслоений, окраска. Также восстановлен штукатурный слой и покрашены стены в соответствующий историческому облику колер. Работы по расчистке, реставрации и воссозданию метлахской плитки выполнены в машинном зале, вестибюле и на лестничной клетке.

При осмотре здания подстанции после реставрации Денис Минкин напомнил губернатору, что в 2022 году также была отреставрирована историческая подстанция в Дегтярном переулке, которая также является объектом охраны КГИОП. Всего же с учетом строительства двух новых подстанций в 2024 году современная Служба Энергохозяйства в общей сложности будет обслуживать уже 87 тяговых подстанций. Также в систему Энергохозяйства ГЭТ входят трамвайная и троллейбусная контактная сеть общей протяженностью 1890,27 км одиночного провода, более 22 тыс. опор контактной сети, а также кабельная сеть по трамваю и троллейбусу общей протяженностью 1159,68 км.

Также при отчете о той части программы развития ГЭТ, которая направлена на сохранение истории, Денис Минкин напомнил о намерении Горэлектротранса создать новое многопрофильное культурное пространства с детской трамвайной дорогой на базе нынешнего Экспозиционно-выставочного комплекса Горэлектротранса в Василеостровском трамвайном парке, самом первом в городе. Отдельно обсудили ближайшее завершение реконструкции Трамвайного парка №7: он стал первым из 10 трамвайных и троллейбусных парков Горэлектротранса, которые будут модернизированы согласно программе развития.