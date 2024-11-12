Новые тяговые подстанции повысят стабильность работы маршрутов электротранспорта на севере города (видео)

Сразу три крупных объекта Энергохозяйства СПб ГУП «Горэлектротранс» подготовлены к началу эксплуатации в 2024 году. Энергетическая инфраструктура для трамваев и троллейбусов модернизируется в рамках реализации программы развития предприятия «Сохраняя историю, движемся в будущее». Завершена реставрация действующей тяговой подстанции №2 на набережной р. Карповки (объект культурного наследия), а также внедрена в систему электроснабжения ГЭТ новая подстанция №91 на ул. Руставели. Еще одна подстанция готовится к пуску, это подстанция №8 на ул. Жукова. Историческая подстанция на Карповке в тандеме с вновь построенными современными подстанциями образуют обновленный «энергетический треугольник» на севере города - в Петроградском, Калининском, Выборгском и др. районах. В результате Служба Энергохозяйства повысит стабильность энергоснабжения сразу 14 маршрутов ГЭТ в этой части города.

Александр Беглов посетил историческую подстанцию на набережной Карповки после реставрации

Историческая тяговая подстанция №2 на Петроградке

Завершены работы по реставрации объекта культурного наследия – действующей тяговой подстанции №2 «Красных зорь» на набережной реки Карповки. Здание подстанции 1906-1907 гг., спроектированное архитектором А.И. Зазерским, является важной частью культурного наследия и петербургской трамвайной истории. Подстанция на Карповке входит в число первых пяти городских подстанций, построенных на заре развития трамвайного движения в Петербурге в 1907-1908 годах (среди них также действующая подстанция в Дегтярном пер., отреставрированная в 2022 году).

Петербургская подстанция на наб.реки Карповки. Источник: 2 том Отчета по сооружению Санкт-Петербургского городского электрического трамвая от 1905-1908 гг.

Как следует из 2 тома Отчета по сооружению Санкт-Петербургского городского электрического трамвая от 1905-1908 гг., к моменту постройки здание подстанции на Карповке состоит из одноэтажного машинного зала площадью 75,18 квадратных саженей (342,2 кв.м), который представляет собой главную часть подстанции, и трехэтажной служебной пристройки; кроме того, имеется совершенно изолированное помещение с отдельным входом для аккумуляторов. Машинный зал имеет сильное дневное освещение с помощью больших окон. Степень освещения составляет от 20 до 60% площади пола. В трехэтажной служебной части помещаются контора подстанции, кладовая и квартиры заведующего подстанцией, машинистов и помощников машинистов. Во всех квартирах устроены клозеты и проведена вода, на лестницах установлены пожарные краны. Чистые полы в конторе, коридорах, в общем ватерклозете, а равно и на всех лестничных площадках сделаны из метлахских плиток… Отопление всех помещений производится с помощью печей, причём большая часть печей, равно как и все кухонные очаги, изразцовые. Интересно описание подвала: «В виду близости подстанции к реке Карповке и слабости грунта, на котором пришлось заложить фундаменты, во всем подвале сделана засыпка до горизонта окружающей местности и устроен в подвале пол из слоя бетона толщиною 0,10 саж (0,21 м). В подвале высокого напряжения этой подстанции в полу уложены металлические балки. Для спуска в подвал в полу устроены металлические люки и установлены стремянки, а для спуска в подвал высокого напряжения установлена железная лестница».

Реставрация исторической подстанции велась на работающем объекте, подстанция продолжала эксплуатироваться, что в свою очередь требовало особых условий ремонта объекта с учетом отсутствия места для размещения и складирования материалов. В процессе реставрации были восстановлены фасады, кровля, а также внутренние сети и интерьеры, дверные заполнения. Отремонтированы цокольный этаж, помещения вестибюля, второго этажа, лестничной клетки. Осуществлена расчистка тяг от загрязнений, старых красочных наслоений, окраска. Также восстановлен штукатурный слой и покрашены стены в соответствующий историческому облику колер. Работы по расчистке, реставрации и воссозданию метлахской плитки выполнены в машинном зале, вестибюле и на лестничной клетке. Удалось не только сохранить оригинальные элементы архитектуры (историческую кран-балку машинного зала, метлахскую плитку), но и улучшить функциональность объекта.

В здании, как это было исторически, будет располагаться профильная служба СПб ГУП «Горэлектротранс» – Служба Энергохозяйства. В функционал специалистов Энергохозяйства входит развитие и приумножение потенциала по снабжению электроэнергией всего наземного электрического транспорта города. Это позволяет Горэлектротрансу развивать трамвайное и троллейбусное движение, стабильно эксплуатировать на линии новый подвижной состав с повышенными требованиями к мощностным характеристикам, наращивать транспортную работу.

Подстанция №2 обеспечивает работу 5 маршрутов: троллейбусных маршрутов №№ 1, 9, 31, 34 и трамвайного маршрута №40. В совокупности эти маршруты перевозят порядка 58 тысяч пассажиров в сутки.

Объекты нового строительства –

подстанция №8 на ул. Жукова

и подстанция №91 на ул. Руставели

Две новые тяговые подстанции в Калининском районе – объекты, строительство которых по различным причинам тормозилось много лет. Реализация программы развития Горэлектротранса позволила, наконец, сдвинуть с места этот вопрос, пройти правовые препоны и воплотить эти планы. Причём непосредственно само строительство новых объектов заняло порядка 2-3 года. Введение в эксплуатацию новых тяговых подстанций – это важный шаг к улучшению качества обслуживания пассажиров и повышению потенциала пассажиропотока в нашем городе.

Новая тяговая подстанция №8