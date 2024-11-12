Новые тяговые подстанции повысят стабильность работы маршрутов электротранспорта на севере города (видео)

12 ноября 2024

Сразу три крупных объекта Энергохозяйства СПб ГУП «Горэлектротранс» подготовлены к началу эксплуатации в 2024 году. Энергетическая инфраструктура для трамваев и троллейбусов модернизируется в рамках реализации программы развития предприятия «Сохраняя историю, движемся в будущее». Завершена реставрация действующей тяговой подстанции №2 на набережной р. Карповки (объект культурного наследия), а также внедрена в систему электроснабжения ГЭТ  новая подстанция №91 на ул. Руставели. Еще одна подстанция готовится к пуску, это подстанция №8 на ул. Жукова. Историческая подстанция на Карповке в тандеме с вновь построенными современными подстанциями образуют обновленный «энергетический треугольник» на севере города - в Петроградском, Калининском, Выборгском и др. районах. В результате Служба Энергохозяйства повысит стабильность энергоснабжения сразу 14 маршрутов ГЭТ в этой части города.

 

Александр Беглов посетил историческую подстанцию на набережной Карповки после реставрации

 

Историческая тяговая подстанция №2 на Петроградке

 

Завершены работы по реставрации объекта культурного наследия – действующей тяговой подстанции №2 «Красных зорь» на набережной реки Карповки. Здание подстанции 1906-1907 гг., спроектированное архитектором А.И. Зазерским, является важной частью культурного наследия и петербургской трамвайной истории. Подстанция на Карповке входит в число первых пяти городских подстанций, построенных на заре развития трамвайного движения в Петербурге в 1907-1908 годах (среди них также действующая подстанция в Дегтярном пер., отреставрированная в 2022 году).

 

Петербургская подстанция на наб.реки Карповки. Источник: 2 том Отчета по сооружению Санкт-Петербургского городского электрического трамвая от 1905-1908 гг.

 

Как следует из 2 тома Отчета по сооружению Санкт-Петербургского городского электрического трамвая от 1905-1908 гг., к моменту постройки здание подстанции на Карповке состоит из одноэтажного машинного зала площадью 75,18 квадратных саженей (342,2 кв.м), который представляет собой главную часть подстанции, и трехэтажной служебной пристройки; кроме того, имеется совершенно изолированное помещение с отдельным входом для аккумуляторов.

 

Машинный зал имеет сильное дневное освещение с помощью больших окон. Степень освещения составляет от 20 до 60% площади пола.

 

В трехэтажной служебной части помещаются контора подстанции, кладовая и квартиры заведующего подстанцией, машинистов и помощников машинистов. Во всех квартирах устроены клозеты и проведена вода, на лестницах установлены пожарные краны. Чистые полы в конторе, коридорах, в общем ватерклозете, а равно и на всех лестничных площадках сделаны из метлахских плиток… Отопление всех помещений производится с помощью печей, причём большая часть печей, равно как и все кухонные очаги, изразцовые.

 

Интересно описание подвала: «В виду близости подстанции к реке Карповке и слабости грунта, на котором пришлось заложить фундаменты, во всем подвале сделана засыпка до горизонта окружающей местности и устроен в подвале пол из слоя бетона толщиною 0,10 саж (0,21 м). В подвале высокого напряжения этой подстанции в полу уложены металлические балки. Для спуска в подвал в полу устроены металлические люки и установлены стремянки, а для спуска в подвал высокого напряжения установлена железная лестница».

 

 

 

Реставрация исторической подстанции велась на работающем объекте, подстанция продолжала эксплуатироваться, что в свою очередь требовало особых условий ремонта объекта с учетом отсутствия места для размещения и складирования материалов. В процессе реставрации были восстановлены фасады, кровля, а также внутренние сети и интерьеры, дверные заполнения. Отремонтированы цокольный этаж, помещения вестибюля, второго этажа, лестничной клетки. Осуществлена расчистка тяг от загрязнений, старых красочных наслоений, окраска. Также восстановлен штукатурный слой и покрашены стены в соответствующий историческому облику колер. Работы по расчистке, реставрации и воссозданию метлахской плитки выполнены в машинном зале, вестибюле и на лестничной клетке. Удалось не только сохранить оригинальные элементы архитектуры (историческую кран-балку машинного зала, метлахскую плитку), но и улучшить функциональность объекта.

 

В здании, как это было исторически, будет располагаться профильная служба СПб ГУП «Горэлектротранс» – Служба Энергохозяйства. В функционал специалистов Энергохозяйства входит развитие и приумножение потенциала по снабжению электроэнергией всего наземного электрического транспорта города. Это позволяет Горэлектротрансу развивать трамвайное и троллейбусное движение, стабильно эксплуатировать на линии новый подвижной состав с повышенными требованиями к мощностным характеристикам, наращивать транспортную работу. 

 

Подстанция №2 обеспечивает работу 5 маршрутов: троллейбусных маршрутов №№ 1, 9, 31, 34 и трамвайного маршрута №40. В совокупности эти маршруты перевозят порядка 58 тысяч пассажиров в сутки.

 

Объекты нового строительства –
подстанция №8 на ул. Жукова
и подстанция №91 на ул. Руставели

 

Две новые тяговые подстанции в Калининском районе – объекты, строительство которых по различным причинам тормозилось много лет.  Реализация программы развития Горэлектротранса позволила, наконец, сдвинуть с места этот вопрос, пройти правовые препоны и воплотить эти планы. Причём непосредственно само строительство новых объектов заняло порядка 2-3 года. Введение в эксплуатацию новых тяговых подстанций – это важный шаг к улучшению качества обслуживания пассажиров и повышению потенциала пассажиропотока в нашем городе.

 

Новая тяговая подстанция №8

 

Комитет по транспорту

 

Тяговая подстанция городского электрического транспорта №8 в Калининском районе построена на улице Жукова вблизи д. 1. На подстанции установлены два мощных силовых трансформатора, использованы современные технические решения. Дополнительно, ведется работа по перекладке 9 кабельных трасс протяженностью 10,53 км.

 

Новая тяговая подстанция №8 разработана с учётом современных стандартов и требований к устойчивому развитию городской инфраструктуры. Объект построен с применением отечественного оборудования, в том числе локализованного на производствах в Санкт-Петербурге. В качестве примера можно привести устройства диспетчерского управления подстанцией на основе микропроцессорных устройств по оптическому каналу связи и резервным радиоканалом. Использование локализованного оборудования обеспечит высокое качество и надежность работы подстанции. Это решение является частью стратегии по внедрению инновационных технологий в транспортной сфере.

 

Введение в эксплуатацию новой тяговой подстанции №8 окажет прямой эффект на улучшение всей инфраструктуры Горэлектротранса, неразрывно связывающей транспортную сеть ГЭТ. Повысится качество обслуживания пассажиров в Калининском и Красногвардейском районах, а также увеличится потенциал энергетической инфраструктуры предприятия под современные темпы роста интенсивности движения электротранспорта. 

 

Подстанция №8 позволит обеспечить стабильное электроснабжение 6 маршрутов: трамвайных маршрутов №№ 10, 23, проходящих от Кудрово до Ириновского проспекта и станции метро «Площадь Ленина», и троллейбусных маршрутов №№ 1, 3, 16, 43, соединяющих важные жилые, рабочие и развлекательные центры города. Текущий пассажиропоток приведенных маршрутов составляет около 53 тысяч пассажиров в сутки.

 

Модульная тяговая подстанция трамвая №91

 

Комитет по транспорту

 

В 2024 году завершено внедрение в систему электроснабжения ГЭТ модульной тяговой подстанции №91. Она расположена на трамвайном кольце, на пересечении улицы Руставели и проспекта Луначарского. Новая подстанция позволит усилить питание трамвайной линии на одном из самых пассажироемких городских направлений - по ул.Руставели от пр.Просвещения до пр.Науки.

 

Строительно-монтажные работы по внедрению модульной подстанции №91 велись с 2023 года. Подстанция запущена в рамках реализации проекта Горэлектротранса «Энергия», который является составной частью комплексной программы развития предприятия «Сохраняя историю, движемся в будущее» по обновлению подвижного состава и инфраструктуры ГЭТ.

 

Аналогичное инженерное решение по запуску модульной подстанции энергетики петербургского Горэлектротранса до этого уже реализовали в Мариуполе при восстановлении трамвайного движения в 2023 году.


Новая подстанция №91 позволит усилить инфраструктуру энергоснабжения сразу 3 трамвайных маршрутов - №№ 100, 57, 51, обеспечивающих транспортные связи между Калининским и Выборгским районами. Суммарный пассажиропоток этих маршрутов составляет более 41,5 тысяч пассажиров в сутки. Ввод в эксплуатацию новой подстанции повышает надёжность электроснабжения трамвайной линии на улице Руставели, закладывает потенциал на увеличение интенсивности движения на самых популярных трамвайных маршрутах севера города и «запас прочности» в случае аварийных ситуаций.

 

Напомним, маршрут №100 входит в топ-3 самых востребованных трамвайных маршрутов
в Петербурге, за 2023 год им воспользовались почти 13 млн пассажиров. Эта линия первой в современной истории была укомплектована преимущественно новыми двух- и трехсекционными трамваями, а интервал движения вагонов на маршруте приближен к частоте движения поездов метро. С маршрута №100 началась комплексная работа Горэлектротранса по организации приоритетного движения магистральных маршрутов согласно программе развития предприятия. 

 

Общие сведения о системе Энергохозяйства
СПб ГУП «Горэлектротранс»

 

Служба Энергохозяйства обеспечивает работу энергетической инфраструктуры Горэлектротранса, который в общей сложности обслуживает 86 маршрутов электротранспорта – 39 трамвайных и 47 троллейбусных.
Общее количество тяговых подстанций: 87 (с учетом двух новых).
Протяженность контактной сети: по трамваю - 533,47 км одиночного провода, по троллейбусу - 1356,8 км одиночного провода.
Протяженность кабельной сети: по трамваю - 608,5 км, по троллейбусу - 551,18 км;
Количество опор контактной сети: 22 221 шт.

 

Обновление энергоинфраструктуры в 2023-2024 гг.

 

В рамках реализации программы развития Горэлектротранса по линии Энергохозяйства в 2023 году проведена замена 28 км подвесной системы контактной сети по 16 адресам, а также обновлено 17 км контактного провода контактной сети. Реконструирована кабельная сеть 5 тяговых подстанций общей протяженностью 24 км и заменены 19 силовых трансформаторов тяговых подстанций. Все эти работы нацелены на обеспечение бесперебойной и стабильной подачи питания современным моделям электрического транспорта.

 

В период с января по сентябрь 2024 года выполнены следующие работы:

 

  • Реконструкция контактной сети – 4 адреса, общей протяженностью более 13 км;
  • Реконструкция кабельной сети – 3 адреса, общей протяженностью более 23 км;
  • Модернизация телемеханики РДП-1 – 7 тяговых подстанций;
  • Замена контактного провода – 4 адреса, общей протяженностью более 15 км;
  • Повышение надежности электроснабжение на Ленинском пр. – проложено 4 новые кабельные линии протяжённостью более 9 км, переложены 2 кабельные линии протяжённостью более 4 км. Эти линии питают контактную сеть троллейбуса почти на всём протяжении магистрали: от пр. Героев до Московского пр.;
  • Ввод в работу 91 п/ст – установлена модульная подстанция с силовым трансформатором ТСЗП-1600/6, а протяженность проложенной кабельной трассы 0,6 кВ составляет 1,51 км;
  • Заменено силовых трансформаторов тяговых подстанций – 11 шт. тр-ов.
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