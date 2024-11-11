Трамвайному парку №7 исполнилось 93 года

11 ноября 1931 года в Ленинграде начал свою работу Трамвайный парк №7 на ул. Братьев Грибакиных. Спустя 93 года его смело можно назвать трамвайным парком будущего. Он стал первым из трамвайных и троллейбусных парков города, где согласно программе развития Горэлектротранса «Сохраняя историю, движемся в будущее», началась реконструкция. Работы ведутся с 2022 года с сохранением функционала парка и выпуска на линию трамваев в полном объеме. Также обновляется подвижной состав парка. Трамвайный парк №7 стал первой в городе площадкой, где началась эксплуатация первых «умных» трамваев, оснащённых комплексом активной безопасности.

Необходимость в строительстве нового трамвайного парка в Невском районе была связана с завершением в 1922 году работы Невской паровой линии. На смену паровику пришли современные трамваи. В августе 1930 года было принято решение о возведении парка на улице Грибакиных, а уже через год состоялось его торжественное открытие. Имя революционера В.И. Володарского, погибшего в этом районе, парку присвоили по просьбам трудящихся.

Сегодня Седьмой парк обслуживает 9 маршрутов в трёх районах города – Центральном, Невском и Красногвардейском. Общая протяжённость маршрутной сети составляет 118,2 км. Подвижной состав насчитывает 129 трамваев, 24 из которых поступили в подразделение в этом году.

За сутки маршруты Трамвайного парка №7 обслуживают в среднем 107 тысяч пассажиров в будний день и 57 тысяч – по выходным. Подразделение ведёт работу на двух площадках – на улице Грибакиных и на площадке ПТО «Рыбацкое» на Устинова. Бесперебойную работу парка ежедневно обеспечивают 779 сотрудников.

После реконструкции Трамвайный парк №7 станет самым современным в Петербурге. Особенностью реконструкции является то, что при выполнении работ выпуск трамваев на линию сохранён в полном объёме. Этот опыт планируется использовать при модернизации других парков.

В прошлом году после завершения первого этапа реконструкции в подразделении впервые в Петербурге внедрили уникальную жесткую контактную сеть, которая позволяет более безопасно работать с крышевым оборудованием трамвая. Ещё одним нововведением должна стать система авторасстановки вагонов – трамвай без водителя сможет приезжать на мойку, а затем вставать на своё место, чтобы с утра самостоятельно подъезжать к воротам. Такую систему уже протестировали на второй площадке Седьмого парка.

Также в одном из цехов старое оборудование заменено на новые станки с ЧПУ. Для обучения работе на них используются технологии дополненной реальности. В настоящий момент завершаются работы по финальному этапу реконструкции.

В честь памятной даты к коллегам обратился директор Трамвайного парка №7 Василий Сотников:

«Благодарю всех сотрудников нашего парка за ежедневный труд, ответственный подход к работе и решению непростых задач. Каждый из Вас – это шестерёнка в огромном механизме, без которой механизм не сможет полноценно работать. В свой новый год мы вступаем с гордостью за пройденный путь, а также уверенностью в том, что дальше нас ждёт много новых успехов и побед! Сегодня Трамвайный парк №7 можно смело назвать флагманом развития трамвайного движения в Петербурге. Поздравляю всех с 93-летием подразделения! Желаю, чтобы работа в Горэлектротрансе приносила удовольствие, удовлетворённость и возможность самореализации».