160 человек посетили Учебно-курсовой комбинат ГЭТ в субботу

В выходные в Учебно-курсовой комбинат СПб ГУП «Горэлектротранс» (УКК ГЭТ) состоялся расширенный День открытых дверей «Обучаем и трудоустраиваем». Для желающих освоить профессию водителя трамвая или троллейбуса, а также рабочие специальности была подготовлена широкая программа. Посетители побывали на экскурсии по Совмещенному трамвайно-троллейбусному парку и воочию познакомились с производственными процессами транспортного предприятия, а также проехали на трамвае через автоматическую мойку. Традиционно в УКК ГЭТ точкой притяжения стал тренажерный класс, где гости смогли попробовать себя в роли водителей на трамвайном и троллейбусном тренажерах с эффектом виртуальной реальности. Желающие работать и обучаться в ГЭТ также получали консультацию по будущему трудоустройству.

Новый День открытых дверей прошел с размахом: сотни потенциальных водителей трамваев и троллейбусов, а также слесарей, маляров, токарей пришли в УКК ГЭТ для знакомства с профессиями. Им рассказали об условиях обучения и перспективах карьерного роста, а также о возможности пойти работать в трамвайный или троллейбусный парк, ближайший к месту жительства. Кроме того, будущие водители электротранспорта узнали о новых возможностях: пройти теоретический курс теперь можно дистанционно, что позволяет совместить учебу с работой, сэкономить деньги и время на проезд, а иногородним – на съеме жилья. Качество обучения от этого не меняется, знания также подтверждаются на экзаменах. Одновременно сохраняется очный курс теории. Каждый студент вправе самостоятельно выбирать очный или дистанционный формат.

«Несмотря на введение дистанционного формата изучения теории, от практики мы отойти в любом случае не можем, потому что это, прежде всего, безопасность как участников дорожного движения, так и наших пассажиров. Поэтому у нас есть обязательная для всех очная практика - 2 месяца для водителей трамвая и 4 для водителей троллейбуса. Практика проходит на территории предприятия, в парках» - отдельно акцентировал внимание директор Учебно-курсового комбината Данила Михеев.

Также гостям рассказали о преимуществах и условиях обучения. Так, каждому ученику УКК ГЭТ в зависимости от успеваемости выплачивается стипендия. С учётом повышения зарплаты в Горэлектротрансе на 20%, в УКК ГЭТ сейчас рассматривается вопрос повышения стипендии студентам с 1 января 2025 года.

Не только практичных, но и любознательных привлекала викторина, посвященная истории предприятия. Преподаватели Учебно-курсового комбината Горэлектротранса задавали гостям вопросы, например, когда появился первый трамвай и кто был автором этого изобретения. Это позволило многим с удивлением узнать, что именно Петербург – родина электрического трамвая.

Конечно, самой зрелищной частью этого дня стали трамвайная экскурсия по Совмещенному трамвайно-троллейбусному парку с проездом через автоматическую мойку и демонстрация трамвайного и троллейбусного тренажеров. Тренажёры с эффектом «виртуальной реальности» разработаны специально для Горэлектротранса с учётом различных транспортных ситуаций на реальных городских маршрутах. Они представляют собой реальные кабины трамвая ЛМ-99АВН и троллейбуса Тролза «Мегаполис», установленные на динамическую платформу. Оборудование позволяет максимально реалистично имитировать передвижение по улицам в различных погодных условиях, в разное время суток и время года. С их помощью будущие водители уже в стенах УКК учатся отрабатывать различные нештатные ситуации на маршруте и грамотно на них реагировать.

Профессия водителя трамвая или троллейбуса всегда остается одной из самых востребованных и высокооплачиваемых в городе. Так, с начала 2024 года обучение в УКК уже прошли 234 водителей, из них 118 водителей трамвая и 116 - троллейбуса. В целом за год УКК выпускает в среднем 400 новых водителей электротранспорта и 200 специалистов рабочих специальностей. По программам дополнительного профессионального образования обучились 958 человек: 91 человек освоили рабочие профессии с нуля, повысили квалификацию 59 рабочих, также в УКК обучились 808 руководителей и специалистов.

Напомним, наряду с профессией водителя в УКК можно получить и другие всегда востребованные в ГЭТ специальности: монтёр пути, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, слесарь по ремонту подвижного состава, столяр, токарь, маляр, электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электромонтёр тяговой подстанции.