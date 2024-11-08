Денис Минкин выступил на Международной конференции «Транспорт. Взгляд в будущее»

7 и 8 ноября Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II проводит Международную научно-практическую конференцию «Транспорт. Взгляд в будущее». Программа, включающая пленарные заседания, дискуссии и выступления докладчиков, организована в многофункциональном комплексе «Горный». Представители Горэлектротранса приняли участие в конференции, также директор предприятия Денис Минкин выступил с докладом на пленарном заседании и возглавил работу секции «Технологии и практика перехода к использованию электрических транспортных средств».

На первом пленарном заседании «Совершенствование системы высшего образования специалистов для транспортной отрасли» речь шла о подготовке кадров, роли профессиональных объединений и инновационной среды для развития транспортной отрасли, а также о факторах, которые определяют уровень кадрового потенциала в сфере транспорта.

В числе участников дискуссии – заместитель председателя Комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков, председатель Комитета Ленобласти по транспорту Михаил Присяжнюк, директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин и представители других предприятий и организаций.

В Горэлектротрансе активно используются инновационные технологии в рамках обучения новых кадров. На предприятии прогнозируют в ближайшем будущем усложнение транспортных специальностей и изменение номенклатуры профессий, что связано с развитием технологий, в том числе искусственного интеллекта. В связи с этим перед транспортниками нового времени будут стоять наукоемкие задачи смешанной реальности.

В целях привлечения иногородних сотрудников и повышения продуктивности процесса обучения на предприятии также начали использовать дистанционный, цифровой формат получения знаний. Он позволяет студентам Учебно-курсового комбината ГЭТ проходить теоретический базовый курс, не выходя из дома.

Первый день конференции завершился экскурсией по Экспозиционно-выставочному комплексу городского электрического транспорта. На Средний проспект Васильевского острова гостей доставил «умный» трамвай «Достоевский»: его облик выполнен по мотивам трамвайно моды 50-60-х годов, при этом технически вагон укомплектован самыми современными системами, включая элементы искусственного интеллекта.

В рамках второго дня конференции директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин на правах представителя Оргкомитета конференции выступил в качестве председателя и модератора секции «Технологии и практика перехода к использованию электрических транспортных средств». В работе секции принимают участие ученые и инженеры-исследователи с научными сообщениями, представители университетов Петербурга, руководители и ведущие специалисты крупнейших организаций транспортной сферы с докладами о своей деятельности. Участники конференции сфокусированы на вопросах, касающихся стратегических и экономических перспектив развития электрического транспорта, нормативного регулирования в сфере его эксплуатации, проблем использования источников тока, а также развития зарядной инфраструктуры.

Денис Минкин совместно с доцентом кафедры Транспортно-технологических процессов и машин Горного университета Александром Унгефуком подготовили доклад «Методы повышения эффективности перевозочного процесса на основе внедрения инновационных технологий на электрическом транспорте». Большое внимание на конференции ожидаемо уделяется обсуждению использования искусственного интеллекта в трамваях Петербурга. Сегодня элементы ИИ являются инструментом помощи водителю. За это отвечает комплекс активной безопасности, который следит за состоянием вагоновожатого и дорожной обстановкой, а также имеет право инициировать процесс торможения вагона при заданных условиях.

Международная конференция «Транспорт. Взгляд в будущее» проводится с целью формирования площадки междисциплинарного и межотраслевого взаимодействия для реализации обсуждения новейших достижений в области совершенствования объектов транспорта и инфраструктуры. В ней принимают участие представители органов власти, компаний-разработчиков и производителей инновационных транспортных средств и перспективных транспортных технологий, предприятий промышленного комплекса, научных, образовательных, общественных организаций.