С 9 ноября по 24 декабря изменится трасса туристического трамвая

В связи с ремонтом трамвайных путей с 9 ноября по 24 декабря закрывается трамвайное движение по 1-ой и Кадетской линиям Васильевского острова. На это время туристический трамвай изменит свою трассу. Посадка будет осуществляться по адресу Большая Посадская д. 24/2. Высадка возможна на любой остановке по ходу движения.

Трасса маршрута на период ремонта путей: Большая Посадская д.24/2 - ул.Куйбышева - Сампсониевский мост - Боткинская ул. - ул. Ак. Лебедева - Литейный мост - Литейный пр. - Инженерная ул. - Садовая ул. - наб. Лебяжьей канавки - Троицкий мост - ул. Куйбышева - Большая Посадская ул.

Начало рейсов: в 10:00, 13:00, 16:00.

Расчетное время поездки – 1 час.