64 работника Горэлектротранса наградили за заслуги в транспортной отрасли

Продолжается серия награждений тружеников Горэлектротранса по случаю Дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. На этот раз торжественная церемония прошла в Троллейбусном парке №1. Работников, представленных к ведомственным и прочим наградам, поздравил директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин. В торжественной церемонии приняли участие 64 человека.

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Программу открыл традиционный ежегодный видеоролик с обзором результатов Горэлектротранса за 2024 год. В своем приветственном слове Денис Минкин отметил, что последние три года город сильно изменился – и в части подвижного состава, и в части бортовых систем. Очень большая работа проведена в части реконструкции энергетической системы, также ремонтируются рельсы и поступательно обновляется вся жизнеобеспечивающая инфраструктура ГЭТ. Всё это – результат совместного повседневного труда работников Горэлектротранса.

«Здесь все лучшие. Это благодарность вам моя, благодарность города, благодарность петербуржцев за ваш труд, за то, что каждодневно вы выходите кто на линию, кто в депо, кто в бухгалтерию. Каждый из нас на своем посту несет свою ношу этого общего коллективного труда, который объединяет на сегодня 11 тысяч человек в Горэлектротрансе. Огромное спасибо за ваш труд. И я, и город преклоняемся перед ним. Он непростой, он тяжелый в сегодняшних условиях, но, тем не менее, мы развиваемся, пытаемся эти условия преобразовать» - поздравил трудовой коллектив директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин.

Денис Минкин провел церемонию награждения лучших работников предприятия. Благодарности Министра транспорта Российской Федерации удостоились 8 человек, Благодарности Законодательного Собрания Санкт-Петербурга - 4 человека, Почетные грамоты председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга получили 12 человек, Благодарности председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга – 4 человека, Благодарственных писем председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга удостоились 9 человек, Почетных грамот Комитета по транспорту Санкт-Петербурга – 5 человек, Благодарности Комитета по транспорту Санкт-Петербурга – 8 человек.

Также 18 работникам ГЭТ было присвоено звание «Почетный ветеран труда Городского электрического транспорта».

Из числа работников СПб ГУП «Горэлектротранс» по случаю профессионального праздника различными ведомственными наградами в общей сложности отмечены в этом году более 260 человек.