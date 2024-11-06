Туристическому трамваю на регулярном маршруте исполнилось 5 лет

Первый рейс по туристическому маршруту реплика любимого ленинградского трамвая ЛМ-33 совершила 6 ноября 2019 года. С тех пор экскурсии на туристическом трамвае проводятся в Петербурге ежедневно и уже стали новой визитной карточкой города. Несмотря на то, что сам маршрут может меняться в силу оперативной дорожной обстановки, неизменной остается жемчужина маршрута – уникальный трамвай. Довоенная модель ЛМ-33, прошедшая блокаду и проработавшая рекордные 46 лет на городских магистралях, уже в наши дни напоминает современникам об уникальной роли трамвая в судьбе ленинградцев.

К моменту запуска туристического трамвая в Петербурге были попытки организации и других экскурсионных рейсов на трамвае. Однако регулярное движение на подлинных ретротрамваях было невозможно, да и уровень шума в трамваях прошлого века не способствовал комфортному прослушиванию экскурсии. Принципиально этот вопрос решился с созданием современной реплики старинного ленинградского трамвая ЛМ-33: облик вагона аутентичен подлинной ретромодели, при этом технически он представляет собой современный трамвай с учетом нынешних требований к безопасности, энергосбережению и комфорту.

Довоенная модель ЛМ-33, послужившая прототипом для туристического трамвая, выбрана с учётом её роли в жизни города и призвана стать каждодневным напоминанием о подвиге блокадных трамвайщиков и истории самого любимого ленинградского трамвая.

ЛМ-33 стал первой в Ленинграде моделью четырёхосных трамваев большой вместимости, до этого эксплуатировались только двухосные вагоны, провозной способности которых при интенсивном развитии трамвайного движения уже не хватало. Разработкой модели занималась группа отечественных инженеров под руководством молодого конструктора, выпускника ЛИИЖТа Дмитрия Ивановича Кондратьева. До этого он участвовал в разработке двухосных вагонов МС-ПС, работая в конструкторском бюро завода «Красный путиловец». Созданию нового типа подвижного состава предшествовали зарубежные поездки, в которых внимание специалистов привлекли американские четырёхосные вагоны фирмы «Peter Witt». По мотивам этих трамваев и были спроектированы ЛМ-33, получившие за историю создания народное прозвище «Американка». В 1941 году Дмитрий Иванович выпустил «Трамвайные вагоны. Исторический альбом» со сведениями о конструкциях и технических особенностях пассажирских трамвайных вагонов, ставший памятником технической литературы.

Изначально производство ЛМ-33 было налажено в Центральных вагоноремонтных мастерских на территории нынешнего Василеостровского трамвайного парка, где сейчас располагается Экспозиционно-выставочный комплекс ГЭТ и откуда на маршрут выходит туристический трамвай. Впоследствии ЛМ-33 строили на Вагоноремонтном заводе (ВАРЗ) на Литовской улице (после - Ленинградский завод по ремонту городского электротранспорта ЗРГЭТ).

История блокадного трамвая связана именно с моделями МС и ЛМ-33, они стали единственным пассажирским транспортом в осажденном городе. Также вагоны ЛМ-33 переоборудовали под санитарные, с помощью специальных креплений на месте сидений устанавливались носилки для перевозки раненых. В санитарных трамваях даже была своя библиотечка с книгами и газетами: страдания раненых пытались облегчить всеми способами. По воспоминаниям блокадных трамвайщиков, в Кировском районе существовала подвозка – трамвайная линия, связывающая площадь Стачек с самой линией фронта, её называли «герой».

Конструкция вагонов ЛМ-33 оказалась настолько крепкой и ремонтопригодной, что эти модели проработали на улицах города рекордные 46 лет, вплоть до 1979 года. Любимая ленинградская модель ЛМ-33 настолько была дорога горожанам за её преданное служение пассажирам, что 18 марта 1979 года при завершении её эксплуатации состоялся торжественный прощальный рейс. К этому дню рабочие ЗРГЭТ придали двум вагонам серии ЛМ-33 тот вид, который они имели 45 лет назад в самом начале эксплуатации: окрасили в вишнёвый цвет и оттенили по старинке номера вагонов 4275 и 4454. Именно в таком историческом виде трамвайный поезд ЛМ-33 + ЛП-33 и представлен в уникальной коллекции Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ в наши дни. Завершив в 1979 году свой прощальный рейс, любимый ленинградский трамвай заступил на новую службу – уже в качестве музейного экспоната.

Туристический маршрут, который обслуживает реплика легендарного ЛМ-33, за время своей работы стал ещё одним обязательным пунктом программы при посещении Санкт-Петербурга. Но и для местных жителей поездка на туристическом трамвае наполнена новыми впечатлениями, а для кого-то и ностальгическими переживаниями. Так, на открытии туристического маршрута одна его пассажирка рассказала, что уже несколько дней подряд назначает встречу в туристическом трамвае своим друзьям юности.

Маршрут «Первый туристический» организован таким образом, чтобы за 1,5-часовой рейс увидеть открыточные виды Петербурга с необычного ракурса – под романтичный стук колес из высокого окна старинного трамвая. Он проходит через 6 мостов и 500 достопримечательностей. Туристический трамвай совершает 3 рейса в день в 10:00, 13:00, 16:00. В горячий туристический сезон, накануне белых ночей, в расписание добавляется вечерний рейс в 19:00. Билеты на туристический трамвай приобретаются только заранее и только онлайн, что позволяет петербуржцам и гостям города заранее настроиться на красивое трамвайное путешествие на легендарном ЛМ-33.