Трое сотрудников Горэлектротранса удостоены звания «Лучший наставник-2024»

На фото: Андрей Дмитриев

Лучших наставников по итогам 2024 года наградили на торжественной встрече с представителями кадрового резерва и наставниками. Директор Горэлектротранса Денис Минкин побеседовал с молодыми и перспективными сотрудниками и вручил им специальные знаки отличия. Ключевым моментом стало объявление имён трёх лучших наставников, деятельность которых направлена на работу с молодёжью.

Звания «Лучший наставник-2024» удостоены начальник Участка бортового оборудования Трамвайного парка №1 Андрей Дмитриев, электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования Трамвайного парка №1 Алексей Желтиков, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования Трамвайного парка №7 Виктор Антошкин.

Алексей Желтиков (слева) и Виктор Антошкин

К слову, эффективность работы лучших наставников подтверждается достижениями молодых сотрудников. Так, Степан Николаев под руководством Алексея Желтикова проходил в Горэлектротрансе производственную практику, будучи студентом. Сейчас он также трудится электромонтёром по ремонту и обслуживанию электрооборудования в Трамвайном парке №1. 29 октября ему вручили знаки отличия кадрового резервиста.

«Степан вместе с другими студентами тогда расспрашивал меня об условиях работы на предприятии. Конечно, я на эти вопросы отвечал, всё подробно рассказал, и, видимо, эти разговоры повлияли на его решение о трудоустройстве к нам. Сейчас мы коллеги, общаемся, взаимодействуем, работаем в команде. И, конечно, очень приятно, что нас вместе награждали, и что моя деятельность в данном случае сыграла роль и была полезной», - поделился впечатлениями Алексей Желтиков.

Стоит отметить, что с этого года лучшие наставники получают не только единоразовую премию в размере 15 тысяч рублей, но и ежемесячную доплату в размере 10 тысяч рублей в течение года с момента получения статуса.

Управление по персоналу ведёт непрерывную работу по развитию и совершенствованию системы наставничества. На данный момент База наставников насчитывает 84 сотрудника. В этом году в их ряды вошли 18 человек. Перед тем, как взаимодействовать со студентами, специалисты проходят Школу наставничества, обучаясь педагогике и психологии. Деятельность наставников оценивают практиканты и руководители подразделений. Также при подведении итогов и выявлении лучших наставников учитываются результаты их профориентационной деятельности.