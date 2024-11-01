В Горэлектротрансе выберут самого прозорливого водителя на конкурсе «Как я предотвратил ДТП»

1 ноября в петербургском Горэлектротрансе стартует конкурс на выбор самого эффективного поведения на дороге, позволяющего водителям трамвая и троллейбуса избежать реального ДТП. Для участия в конкурсе водители ГЭТ будут оповещать помощника директора по безопасности движения своего парка о случаях предотвращения ДТП для сохранения соответствующей записи с видеорегистратора. Конкурс «Как я предотвратил ДТП» нацелен на формирование культуры безаварийного вождения электротранспорта, профилактику ДТП и распространение передового опыта работы. Конкурс продлится до 15 декабря. При проведении голосования за самое предупредительное поведение на дороге видеоролики в турнирной таблице будут анонимными.

По условиям конкурса с 1 ноября по 15 декабря водителям предлагается фиксировать все случаи, когда они предотвратили ДТП во время работы на линии. О таких ситуациях необходимо информировать помощника директора по безопасности движения своего парка, чтобы он в свою очередь сохранил соответствующую видеозапись с видеорегистратора.

По итогам этого взаимодействия комиссия по безопасности движения парка сформирует подборку из 10 лучших видео и передаст ее в Службу безопасности движения, которая систематизирует все присланные материалы и отправит их на оценку жюри.

В жюри войдут директора парков, заместители директоров парков по организации перевозок, помощники директоров парков по безопасности движения, начальник и заместители начальника Службы движения, заместитель начальника Службы безопасности движения, ведущие специалисты по безопасности движения. Председателем жюри выступит заместитель директора СПб ГУП «Горэлектротранс» по организации перевозок и управлению на транспорте Евгений Власов, заместитель председателя жюри – начальник Службы безопасности движения Алексей Лепешкин.

Голосование жюри продлится с 15 по 19 декабря. Члены жюри будут оценивать анонимные ролики по следующим критериям: грамотность действий водителя и своевременность его реагирования на дорожно-транспортную ситуацию, соблюдение должностной инструкции и ПДД, зрелищность происшествия. Вмешательство системы активной безопасности и помощи водителю учитываться не будет.

Победителей и призеров конкурса ждут ценные призы и памятные подарки.