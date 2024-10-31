Сотрудникам Горэлектротранса поднимут зарплату на 20%

Уже с 1 ноября 2024 года зарплата водителей трамваев и троллейбусов, слесарей, монтеров пути, инженеров-технологов, аварийщиков, диспетчеров и других сотрудников Горэлектротранса вырастет. Первая волна индексации, объявленная Губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, увеличит часовые тарифные ставки (оклады) транспортников на 10%. Следующее повышение на 10% пройдет с 1 января 2025 года. Таким образом, в ближайшие три месяца заработная плата в Горэлектротрансе увеличится на 20%. Студентам Учебно-курсового комбината ГЭТ также планируется поднять стипендии.

Повышение заработной платы коснется трех транспортных предприятий Петербурга.

«Заработная плата работникам «Горэлектротранса», «Петербургского метрополитена» и «Пассажиравтотранса» повышается на 10% с 1 ноября этого года. Это относится к машинистам, водителям, кондукторам, обслуживающему персоналу. С 1 января следующего года будет еще одно повышение - также на 10%», - отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Транспортников о повышении заработных плат губернатор проинформировал на встрече с лучшими работниками отрасли, которая состоялась в Смольном в честь Дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. Там же он вручил награды наиболее отличившимся сотрудникам отрасли – их отметили Почётным званием «Заслуженный работник транспорта Санкт-Петербурга», Почётными грамотами и Благодарностями Губернатора Санкт-Петербурга.

«За последние несколько лет мы провели масштабную транспортную реформу. Обновили большую часть подвижного состава. Сделали общественный транспорт экологичным и доступным для всех. Ввели единые тарифы и льготы, удобные способы оплаты. И это также ваша заслуга. Ваш труд сегодня обеспечивает современный комфорт для жителей города и его гостей», - подчеркнул губернатор.

Наряду с действующими работниками предприятия повышение оплаты в перспективе ожидает учащихся Учебно-курсового комбината ГЭТ, которым в зависимости от успеваемости выплачивается стипендия. В настоящий момент в УКК ГЭТ также оцениваются возможности увеличения стипендий своим студентам.