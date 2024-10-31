«Петербургские магистрали»: вышел в свет октябрьский номер газеты

В октябре транспортники Петербурга традиционно встречают две праздничные даты – день рождения троллейбуса и День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. Профессиональный праздник – хороший повод поговорить о проделанной работе, наметить планы на будущее и просто порадоваться профессиональным достижениям.

7 октября на Косой линии и Детской улице Васильевского острова вновь раздался стук трамвайных колес. Последние годы в связи со строительством станции метро «Горный институт» трамвайный маршрут № 1 был временно закрыт, а маршрут № 40 следовал по изменённой трассе. Спустя 9 лет вагоны вернулись на трамвайное кольцо на Детской улице.

Будущие водители трамвая и троллейбуса теперь могут пройти курс теории дистанционно. Это позволит студентам Учебно-курсового комбината Горэлектротранса совмещать работу с учёбой, экономить на съёме жилья в Петербурге и не тратить время на дорогу. Показываем, как организован дистанционный курс.

В Петербурге уже более 250 «умных» трамваев с элементами искусственного интеллекта. Самое время для популярной рубрики «ГЭТ-совет». «Петербургские магистрали» совместно с Управлением информационных технологий и интеллектуальных систем запускают цикл публикаций, посвящённых системе активной безопасности и помощи водителю.

Как спустя год изменилась профессиональная судьба участников Дня молодого управленца, на котором все главные руководящие должности в Горэлектротрансе временно заняли специалисты в возрасте до 35 лет. По результатам мероприятия, аналогов которому в истории предприятия ещё не было, был пополнен кадровый резерв, часть работников повышены в должности.

В Горэлектротрансе назвали имена лучших монтёров пути по итогам конкурса профессионального мастерства. А на городском уровне выбрали лучшего водителя грузовика: им стал Александр Головащенко из Автобазы Горэлектротранса, на предприятии он работает на всех видах специализированной техники, в том числе на автокране.

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