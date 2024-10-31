Школьники Невского района помогли зарничникам развить технические навыки

Представители школы № 347 Невского района совместно со школой № 20 провели профориентационное занятие для осенней смены в ДОЛ «Зарница». Такие научно-популярные встречи, в ходе которых зарничники учатся работать своими руками и осваивают высокие технологии, стали уже традиционным пунктом в профориентационной программе лагеря.

Объединённая команда ребят из двух школ дала урок пропильной резьбы, 3D-печати, а также продемонстрировала процесс маршрутизации робота. Также в программе мастер-класса был теоретический курс пилотирования беспилотных летательных аппаратов.

«Практическую часть мы распределили на три потока: два на профильную резьбу, и один - на 3D-печать. Будем думать, как повысить её скорость: пока время печати одного изделия составляет 15-20 минут. С пропильной резьбой всё было намного быстрее - каждый успел выпилить кухонную лопатку, а те, кто её уже мастерили на наших предыдущих занятиях, сделали подставку под горячее. И получилось довольно неплохо! Планируем дополнить программу для зимней смены», - рассказал учитель технологии и специалист по информационно-развивающей деятельности школы № 347 Олег Сухоруков.

Выпускник 347 школы, нынешний студент ПГУПС Иван Бешенцев теперь сам работает в СПб ГУП «Горэлектротранс» специалистом Службы движения. Его знакомство с предприятием также начиналось ещё со школьных экскурсий и профориентационных встреч:

«Школы №№ 347 и 20 продолжают совместную профориентационную работу, направленную на повышение интереса ребят к техническим профессиям. Мы уверены, что участие школ и колледжей поможет сформировать в их сознании интерес к отрасли ГЭТ. Тем более что Горэлектротранс расширяет свою материально-техническую базу для интеграции детей в этот процесс», - пояснил Иван Бешенцев.

Добавим, технические мастер-классы в ДОЛ «Зарница» проходят в рамках соглашения о сотрудничестве, заключённого между Горэлектротрансом и школой № 347.

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