Трамвайная линия Оранэла стала лауреатом Всероссийской премии

Обновленный в 2024 году трамвайный маршрут №36, вернувший своё историческое наименование «Оранэла» (Ораниенбаумская электрическая линия), получил высокую награду. Петербургский Горэлектротранс совместно с Музеем Оранэлы стали лауреатами Всероссийской туристской премии «Маршрут года». По итогам конкурса трамвайная линия заняла второе место в номинации «Лучший военно-исторический маршрут». Итоги Премии объявили накануне в Уфе.

Ораниенбаумская электрическая линия стала первой электрической железной дорогой в России, которая по первоначальной задумке должна был протянуться от Петербурга до Ораниенбаума. Первый её участок от Нарвских ворот до Путиловского завода был построен 21 января 1916 года. Эта дата и считается днём рождения Оранэлы. Правда, с самого начала её истории на линии работали трамваи, они же продолжают свою службу пассажирам на этом направлении и в наши дни. В целях популяризации истории Оранэлы петербургский Горэлектротранс вернул маршруту №36 историческое наименование и организовал субботние экскурсии «По Оранэле в Стрельну» с посещением фронтового филиала Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ. На конечной станции в Стрельне при участии Музея Оранэлы представлена военная и мирная история линии.

Годы Великой Отечественной войны оставили глубокий след в истории легендарной трамвайной линии. Тогда её участок был захвачен и разрушен. Уцелевшую часть линии, оставшуюся на территории осаждённого Ленинграда, использовали для подвоза боеприпасов и продовольствия на фронт. По ней эвакуировали раненых бойцов и жителей города. После войны вылетная линия была настолько разрушенной, что её списали и отстроили заново. В память о роли Стрельнинской линии и подвиге ленинградских трамвайщиков на пр. Стачек, 114 установлен памятник Блокадному трамваю.

Конечная станция современного маршрута №36, трасса которого совпадает с исторической трассой Оранэлы, находится в Стрельне, поэтому линию также называют Стрельнинской. Часть исторической трассы Оранэлы также проезжают и скоростные трамваи маршрута №60, обновлённого в 2019 году.

Летом 2024 года маршрут №36 был полностью укомплектован «умными» вагонами «Богатырь-М» и «Витязь-М». На всех новых линейных трамваях можно увидеть логотип с аббревиатурой Оранэлы, а в пути посмотреть видеоролики об истории Оранэлы.

В оргкомитет Премии «Маршрут года» поступило более 450 заявок из 62 регионов России. Право на участие в финальных мероприятиях получили 324 проекта из 61 региона. Организаторами события выступили Правительство Республики Башкортостан, Министерство предпринимательства и туризма Республики Башкортостан, АНО «Центр развития туризма Республики Башкортостан», ФРОС Region PR и ООО «Консалтинг — Тур».