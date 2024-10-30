Молодёжный совет ГЭТ побывал на Форуме работающей молодёжи

Фото: Валентина Потапова

Члены Молодёжного совета Первичной профсоюзной организации ГУП «Горэлектротранс» и кадровые резервисты предприятия приняли участие в программе Форума работающей молодёжи Санкт‑Петербурга. В этом году мероприятие принимала у себя Президентская библиотека. Транспортники посетили направления «Психическое и физиологическое здоровье: управление стрессом, выстраивание гармоничных отношений с руководством и коллективом, способы профилактики профессионального выгорания» и «Социальное благополучие».

В этом году Форум работающей молодёжи был посвящён программе благополучия сотрудников – это часть корпоративной культуры, без которой уже невозможно представить современную конкурентоспособную организацию. Данное направление является одним из приоритетных и в работе Молодёжного совета ППО ГУП «Горэлектротранс», поэтому информацию с Форума он сможет сразу применить на практике.

«В течение дня мы слушали лекции и встречались с ведущими специалистами и экспертами разных отраслей и предприятий, которые поделились своим опытом. Также мы участвовали в тренингах, где нам помогли повысить эффективность и уровень компетенций при работе с молодёжью и старшими коллегами. Мы получили огромный заряд позитива и мотивации, встретились с единомышленниками и обсудили возможное сотрудничество и проекты», - рассказал об участии в Форуме начальник ПТО Троллейбусного парка № 2 Дмитрий Здрелюк.

Добавим, участие в Форуме работающей молодёжи также приняли председатель Молодёжного совета ППО ГУП «Горэлектротранс» Марина Треус, специалист по персоналу Троллейбусного парка № 1 Карелия Меркулова, инженер отдела эксплуатации бортового оборудования Управления информационных технологий и интеллектуальных систем Виктор Остапенко, экономист Трамвайного парка № 3 Ольга Редихина, начальник маршрута городского транспорта Троллейбусного парка № 6 Валентина Потапова, заместитель начальника Службы.безопасности движения ГЭТ Алексей Вишенский.