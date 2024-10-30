В Трамвайном парке № 3 совместно с ГАИ обсудили профилактику ДТП

Фото: Илья Лупанов

Петербургский Горэлектротранс продолжает практику привлечения сотрудников Госавтоинспекции к инструктажам водителей трамвая и троллейбуса. На этот раз встреча прошла в Трамвайном парке № 3 с участием сотрудников отдела Госавтоинспекции УМВД России по Петроградскому району Санкт-Петербурга.

На инструктаже с вагоновожатыми инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Екатерина Егорова затронула такие важные темы, как соблюдение водителями общественного транспорта скоростных режимов, дистанции и бокового интервала, аккуратного и плавного подъезда/отъезда к остановочным пунктам.

На встрече линейным работникам были продемонстрированы видеозаписи наиболее резонансных случаев с участием общественного транспорта в Санкт-Петербурге, подробно разобраны причины возникновения ДТП, их последствия. После этого участники обсудили меры по профилактике дорожных аварий.

Отдельно инспектор ГАИ остановилась на проблеме с пользователями средств индивидуальной мобильности, призвав относиться к этим участникам движения с особым вниманием.

В Горэлектротрансе продолжат систематическую работу с Госавтоинспекцией по профилактике дорожно-транспортных происшествий.



