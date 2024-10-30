9 ноября Учебно-курсовой комбинат ГЭТ приглашает на День открытых дверей «Обучаем и трудоустраиваем»

9 ноября в 11:00 в Учебно-курсовом комбинате СПб ГУП «Горэлектротранс» (УКК ГЭТ) на Гражданском пр., 131 пройдет в расширенном формате День открытых дверей для желающих освоить профессию водителя трамвая или троллейбуса, а также рабочие специальности. УКК ГЭТ специально в субботу распахнет свои двери для гостей, чтобы все желающие могли потратить достаточно времени на знакомство с Горэлектротрансом и процессом обучения. Корпоративный учебный центр ГЭТ обучает водителей электротранспорта, а также работников основных специальностей, всегда востребованных на предприятии. УКК ГЭТ находится на территории Совмещенного трамвайно-троллейбусного парка, поэтому гости получат уникальную возможность побывать на экскурсии по СТТП в рамках программы Дня и воочию познакомиться с производственными процессами транспортного предприятия. В тренажерном классе УКК все желающие смогут освоить основы управления электротранспортом и попробовать себя в роли водителя на трамвайном и троллейбусном тренажерах.

Новый День открытых дверей помимо субботнего расширенного формата будет примечателен гибким предложением для будущих водителей: пройти теоретический курс теперь можно дистанционно, что позволяет совместить учебу с работой, сэкономить деньги и время на проезд, а иногородним – на съеме жилья. Качество обучения от этого не меняется, знания придется подтверждать на экзаменах. Одновременно сохраняется очный курс теории. Каждый студент вправе самостоятельно выбирать очный или дистанционный формат. Во время обучения в УКК выплачивается стипендия. С учётом повышения зарплаты в Горэлектротрансе на 20%, в УКК ГЭТ сейчас рассматривается вопрос повышения стипендии студентам с 1 января 2025 года.

Профессия водителя трамвая или троллейбуса в любые времена приносит стабильный доход и находится в списке самых востребованных в городе. Так, с начала 2024 года обучение в УКК уже прошли 228 водителей, из них 116 водителей трамвая и 112 - троллейбуса. В целом за год УКК выпускает в среднем 400 новых водителей электротранспорта и 200 специалистов рабочих специальностей. По программам дополнительного профессионального образования обучились 958 человек: 91 человек освоили рабочие профессии с нуля, повысили квалификацию 59 рабочих, также в УКК обучились 808 руководителей и специалистов.

Напомним, наряду с профессией водителя в УКК можно получить и другие всегда востребованные в ГЭТ специальности: монтёр пути, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, слесарь по ремонту подвижного состава, столяр, токарь, маляр, электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электромонтёр тяговой подстанции.

О дистанционном курсе теории для водителей

Все обучающиеся на дистанционном теоретическом курсе получают доступ к лекциям и видеоматериалам с теоретической базой по каждой теме курса, которые были специально переработаны и актуализированы специалистами УКК для нового формата. В конце каждой недели обучения студенты проходят итоговое тестирование. С помощью промежуточного контроля успеваемости можно отслеживать прохождение курса по всем дисциплинам, а также начислять стипендию по результатам усвоения материала – вознаграждение у слушателей дистанционного курса будет таким же, как и у очников.

И очники, и те, кто выбрал дистант, будут изучать одни и те же дисциплины в полном объеме. Освоить теоретической курс можно за 10 недель. За это время будущие водители получат знания о правилах дорожного движения, устройстве транспортного средства, основах электротехники, охраны труда и других базовых дисциплинах. После окончания теоретического курса и успешной сдачи зачетов студентов будет ожидать практический этап, который в обязательном порядке для всех типов обучения является очным.

Учебно-курсовой комбинат ГЭТ расположен в административном здании Совмещенного трамвайно-троллейбусного парка, что позволяет сделать процесс обучения максимально эффективным и наглядным, без отрыва от производства. Получая знания за партой в УКК, студенты, спускаясь в цеха СТТП, тут же применяют их на практике. Некоторые из них прямо во время практики принимают решение остаться работать именно в этом парке. Учебно-курсовой комбинат ГЭТ располагает учебными классами, оборудованными всеми необходимыми обучающими материалами, включая интерактивные: дорожными знаками, картами-схемами, мультимедийными досками, компьютерной техникой, тренажёрами. Это позволяет повысить качество получаемых знаний.

СРОКИ ОБУЧЕНИЯ

Сколько учиться на водителя электротранспорта

Срок обучения по профессии «водитель трамвая» – от 3,5 до 4,5 месяцев;

Срок обучения по профессии «водитель троллейбуса» – 6 месяцев.

После сдачи экзаменов в Госавтоинспекции и получения водительского удостоверения на управление транспортным средством учащиеся проходят стажировку с водителем-инструктором, чтобы получить право самостоятельной работы на линии. Стажировка у водителей трамвая длится 206 часов, у водителей троллейбуса длительность стажировки составляет 286 часов. В среднем прохождение этого этапа обучения занимает 2-2,5 месяца.

Условия обучения на водителей электротранспорта, стипендия и зарплата

Требования к кандидатам на обучение:

возраст от 21 года;

образование не ниже основного общего;

обязательное прохождение медицинской комиссии (расходы предприятие компенсирует при зачислении студента в учебную группу).

! Студены УКК обучаются бесплатно и обеспечиваются бесплатными обедами. На период теоретического курса и учебной практики выплачивается стипендия 25-30 тыс.руб. в зависимости от успеваемости. Прохождение пассажирской практики для водителей троллейбуса и стажировки для водителей трамвая также оплачивается.

Зарплата водителей троллейбуса составляет до 140 тыс.руб., водителей трамвая - до 115 тыс.руб.

ПРОГРАММА ДНЯ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 9 НОЯБРЯ:

презентация условий приема на обучение в УКК и дальнейшего трудоустройства;

проведение викторины об истории СПб ГУП «Горэлектротранс»;

обзорная экскурсия по УКК и СТТП;