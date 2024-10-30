«Эксклюзив ГЭТ»: Совмещённому парку исполняется 43 года

Уникальное подразделение Горэлектротранса 30 октября отмечает день рождения. Единственному в Петербурге Совмещённому трамвайно-троллейбусному парку исполнилось 43 года. СТТП одновременно эксплуатирует и трамваи, и троллейбусы. Также на территории этого подразделения находится Учебно-курсовой комбинат ГЭТ, что ожидаемо делает СТТП ещё и активным участником профориентационной деятельности. Коллектив Совмещенного трамвайно-троллейбусного парка состоит из 1154 сотрудников, которые ежедневно обеспечивают бесперебойное движение электротранспорта в нескольких районах города.

Торжественное открытие СТТП состоялось в 1981 году, это один из самых молодых парков (моложе СТТП на 4 года только Троллейбусный парк №6). В 60-х годах действующих парков для такого большого пассажиропотока, какой сложился на севере города, уже не достаточно. Жителям жилых кварталов в районах Гражданки и севернее Муринского ручья не хватало имеющегося транспорта, пассажиры нуждались в расширении маршрутной сети.

В наши дни СТТП обслуживает пассажиров в 8 районах: Адмиралтейском, Выборгском, Калининском, Красногвардейском, Невском, Петроградском, Приморском и Центральном. Парк подвижного состава СТТП насчитывает 112 трамваев и 135 троллейбусов. Общая протяженность маршрутной сети составляет 129,15 километра для троллейбусов и 94,8 километра для трамваев.

Трамваи и троллейбусы СТТП эксплуатируются на 7 трамвайных и 9 троллейбусных маршрутов с суммарным пассажиропотоком порядка 134 тысяч пассажиров ежедневно.

Самый популярный маршрут СТТП, трамвайный маршрут №100, входит в тройку наиболее востребованных трамвайных маршрутов СПб ГУП «Горэлектротранс». В прошлом году он перевёз почти 13 млн пассажиров. Маршрут №100 первым в современной истории был укомплектован преимущественно новыми двух- и трехсекционными трамваями, а интервал движения вагонов на маршруте приближен к частоте движения поездов метро.

На маршрутах Совмещённого парка работают преимущественно новые модели троллейбусов и трамваев. Например, на трамвайных маршрутах, в основном, представлены «Витязь», «Витязь-М», «Богатырь» и «Богатырь-М». Сюда же в 2024 году начали поступать первые в Петербурге односекционные трамваи «Львенок», которые приходят на смену вагонам серии ЛМ-99, ранее наиболее широко представленным односекционным моделям в петербургском парке трамваев. Первый «Львенок» СТТП летом уже успел поучаствовать в смотре трамваев в Стрельне с участием губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и Министра транспорта РФ Романа Старовойта. Всего же по условиям контракта Горэлектротранс получит 18 «Львят» до конца 2025 года.

СТТП выполняет ответственную функцию визитной карточки СПб ГУП «Горэлектротранс»: именно здесь начинается знакомство молодых водителей с ГЭТ и их погружение в профессию. На территории СТТП расположен Учебно-курсовой комбинат ГЭТ, который в постоянном режиме готовит профильные кадры, всегда востребованные на предприятии. С учетом близости учебного заведения СТТП стал постоянным местом проведения профориентационных и учебных экскурсий – как для учащихся УКК, так и для школьников и студентов. Студенты, школьники, дети из подведомственного ДОЛ «Зарница» всегда в восторгом отзываются о посещении СТТП. Особенно любимым пунктом программы у посетителей стал проезд на трамвае через работающую мойку.

Директор Совмещённого трамвайно-троллейбусного парка Пётр Полукаров в день рождения парка пожелал новых успехов коллективу СТТП:

«Главная ценность нашей деятельности – это, безусловно, люди. Все достижения и победы достигнуты благодаря упорному труду сотрудников парка. Ежедневно более тысячи профессионалов делают возможное и невозможное, обеспечивая полноценную работу электрического транспорта. На нас лежит серьёзная ответственность, ведь только нам ежедневно нужно контролировать работу сразу двух видов электротранспорта. Большая часть коллектива трудится в нашем парке десятилетиями, эти сотрудники, конечно, заслужили уважение и почёт. А наша молодёжь – это наша надежда, от них зависит будущее электротранспорта. От всей души поздравляю коллег с этой памятной датой. Уверен, что нас ждёт много новых успехов и побед!»