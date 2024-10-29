В рамках серии профориентационных экскурсий школьники посетили Трамвайный парк № 5

В Горэлектротрансе продолжается цикл из 30 профориентационных экскурсий для петербургских школьников. Визиты на транспортные объекты предприятия проходят в рамках соглашения о сотрудничестве, заключённого между СПб ГУП «Горэлектротранс» и ГБНОУ «Центр опережающей профессиональной подготовки Санкт-Петербурга». Ранее школьники побывали в Троллейбусном паре № 6. Теперь же ребята знакомились со спецификой работы трамвайщиков на примере Трамвайного парка № 5.

На экскурсии в трамвайном парке Выборгской стороны побывали семиклассники Центрального района. В ходе визита ребята получили полное представление о том, как функционирует крупное транспортное предприятие.

Заместитель директора парка по организации перевозок Екатерина Григорьева показала школьникам, как работает диспетчерская и ознакомила с порядком прохождения водителем предрейсового медицинского осмотра.

Мастер участка бортового оборудования Алексей Беляев рассказал школьникам об инновационных системах, которыми оснащается современный подвижной состав. Дети увидели, как работает система мониторинга, показывающая на экране компьютера находящиеся на линии трамваи.

Старший мастер цеха по ремонту и обслуживанию подвижного состава Алексей Калачёв показал ребятам, как готовят вагоны к работе, осуществляют их ремонт и техническое обслуживание. На веере парка мальчишки и девчонки смогли попрактиковаться в умении открывать дверь трамвая «Невский» кнопкой для пассажиров, опускать башмак рельсового тормоза и запускать «дворники».

На память о посещении Трамвайного парка № 5 школьникам подарили книгу «От конки до трамвая».

Напомним, в общей сложности до конца 2024 года в рамках сотрудничества с Центром опережающей профессиональной подготовки Управление по персоналу СПб ГУП «Горэлектротранс» планирует организовать около 30 экскурсий в трамвайных и троллейбусных парках в разных районах Санкт-Петербурга.