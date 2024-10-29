Денис Минкин наградил резервистов и наставников Горэлектротранса

Директор петербургского Горэлектротранса Денис Минкин пообщался с молодыми перспективными работниками предприятия. В их числе – кадровые резервисты этого года, успешно прошедшие профессиональный отбор, а также наставники, приглашённые к сотрудничеству для работы с молодыми специалистами и профориентационной деятельности. На встрече с работниками, которая состоялась в Управлении ГЭТ на Сызранской, директор предприятия вручил специальные знаки отличия.

На сегодняшний день в базе наставников Горэлектротранса числятся 84 человека. 18 из них включены в эту базу в 2024 году. Директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин подчеркнул, что для развития предприятия институт наставничества имеет огромное значение.

«Символично, что завтра в России отмечается День тренера. По своему воздействию роль тренера, как и наставника, зачастую соизмерима с ролью родителей, на этом потом строится жизнь. На вас тоже равняются, на вас ориентируются, но вам сложнее, чем тренерам. Потому что тренеры, как правило, начинают работать ещё с детьми и имеют дело с эластичными мозгами, которые не очень сопротивляются. А вам уже достаются люди со своим собственным мнением, со своим менталитетом, который нужно адаптировать под наши задачи», - отметил директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин.

Начальник сектора по набору персонала Ольга Меньшикова рассказала, что Управление по персоналу ведёт систематическую работу по развитию и совершенствованию системы наставничества. Так, для наставников организовано обучение в Школе наставничества, где они знакомятся с основами педагогики и психологии в работе с учащимися. Работу наставника также оценивают практиканты и руководители подразделений, эти данные учитываются при определении лучших наставников. В этом году было внесено изменение в Положение о системе наставничества ГЭТ. Теперь при присвоении звания «Лучший наставник» не только выплачивается разовая премия в размере 15 000 рублей, но и начисляется ежемесячная доплата в размере 10 000 рублей в течение года.

Что касается кадрового резерва, то в этом году в него вступили 34 сотрудника Горэлектротранса. 5 человек поступили в 2024 году в высшие учебные заведения. Для каждого резервиста на предприятии формируется индивидуальный план развития, включающий стажировку в ОСП, при необходимости поступление в вуз на профильную и востребованную специальность, повышение квалификации, участие в тренингах, семинарах и форумах. Обращаясь к кадровым резервистам, Денис Минкин подчеркнул необходимость повышения уровня образования на фоне внедрения современной техники и стремительного проникновения в нашу жизнь технологий искусственного интеллекта.

«Но самый важный вопрос, на который вы должны сами себе ответить: зачем вам всё это нужно? Вступая в кадровый резерв, вы тем самым предполагаете для себя продвижение по службе. Это определённый шаг, это ваш выбор. И если вы реально хотите карьерного роста, если у вас есть драйв, адреналин в крови, то вы должны быть к этому готовы. Иначе, если вас вдруг внезапно куда-то позовут, может стать страшно, или покажется, что вы хотели чего-то другого», - отметил Денис Минкин.

На встрече действующий кадровый резервист Евгений Калужин рассказал о том, как благодаря кадровому резерву прошёл путь от ревизора по безопасности движения до нынешней должности начальника отдела эксплуатации Трамвайного парка № 1. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования Службы подвижного состава Евгений Махонин поделился с коллегами своим опытом наставничества. В Горэлектротрансе Евгения знают ещё со времён учёбы в школе, а затем и в колледже. Теперь же он сам является наставником и работает с практикантами и вчерашними выпускниками.

Евгений Калужин (слева) и Евгений Махонин

Директор предприятия Денис Минкин вручил кадровым резервистам и наставникам памятные знаки отличия. Резервисты также получили сертификат, позволяющий выбрать ту или иную программу обучения для развития профессиональных навыков, и дающий право бесплатной поездки на туристическом маршруте Т1. Их старшим товарищам вручили так называемый «Пакет наставника» с брендированными подарками и сувенирами.