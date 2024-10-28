На осеннюю смену в «Зарницу» приехали более 120 детей

С началом первых каникул нового учебного года в детском лагере «Зарница» стартовала осенняя смена. В этом сезоне полезно отдохнуть и зарядиться энергией приехали более 120 детей. Это на треть больше, чем прошлой осенью. В рамках смены «Прайм-тайм или время действовать сейчас» для зарничников подготовили увлекательную программу.

В течение недели зарничникам предстоит проделать большую творческую работу, а именно – придумать и воплотить в жизнь свою телевизионную программу или снять собственный фильм для канала «Зарница ТВ». В отрядах уже начался мозговой штурм для поиска самой оригинальной идеи.

ДОЛ «Зарница» - лагерь транспортный и профориентационный. Осенняя программа включает в себя мастер-классы и активности с приглашёнными гостями. На смене дети будут учиться управлять беспилотным летательным аппаратом, собирать и разбирать роботов и электронные системы, преодолевать бездорожье на квадроцикле, также отряды рассмотрят вблизи пожарные машины и узнают особенности их управления.

Юные спортсмены сдадут нормы ГТО, а для любителей творчества запланирован мастер-класс с художником Ильёй Тихомировым, иллюстратором книги «Хочу работать на транспорте. Троллейбусы и трамваи». Автором текстовой составляющей детского издания стал главный редактор корпоративной газеты ГЭТ «Петербургские магистрали» Денис Сафонов.

В рамках осенней смены традиционно работают «Точки роста». За неделю зарничники научатся создавать диафильм, книжку-малышку, разрабатывать свой дизайн, работать в кадре в телевизионных условиях и многому другому. Всё это ребята должны успеть до завершения смены 3 ноября.

Следующая смена в ДОЛ «Зарница» запланирована на новогодние каникулы и пройдет со 2 по 8 января.