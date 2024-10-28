Новая группа студентов техникума железнодорожного транспорта побывала в Горэлектротрансе

В петербургском Горэлектротрансе со спецификой транспортной отрасли познакомили студентов 2 курса Санкт-Петербургского техникума железнодорожного транспорта, обучающихся по специальности «Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта)». Они посетили Экспозиционно-выставочный комплекс городского электрического транспорта.

Формат знакомства с предприятием в виде производственных экскурсий предусматривает соглашение о сотрудничестве, заключённое между СПб ГУП «Горэлектротранс» и техникумом.

Будущие транспортники, обучающиеся по этой специальности, уже не первый год проходят в Горэлектротрансе производственную практику на участках бортового оборудования трамвайных и троллейбусных парков. Практике предшествуют экскурсии на объекты предприятия, где ребята получают базовые знания о Горэлектротрансе и профильных функциях работников своей специальности. А начинается знакомство со старинного депо Василеостровского трамвайного парка, где можно наглядно проследить всю историю развития электротранспорта Петербурга.

В этом году студенты Санкт-Петербургского техникума железнодорожного транспорта также писали дипломные работы по темам, предложенным Горэлектротрансом.