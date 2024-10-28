Школьники повторили ПДД на открытом уроке с Горэлектротрансом

Второклассники школы №347 знают Правила дорожного движения на «отлично». Свою эрудицию они продемонстрировали на открытом уроке безопасности, организованном петербургским Горэлектротрансом. Новый урок продолжил цикл занятий со школьниками при участии ГЭТ и ГАИ.

Заместитель директора предприятия по организации перевозок и управлению на транспорте Евгений Власов предложил познавательную игру для юных участников дорожного движения. Дети разделились на три команды и по очереди называли правильное наименование продемонстрированных дорожных знаков.

«Такие встречи с учащимися школ проводятся ежегодно. Очередная серия встреч запланирована на осень. Важное значение такие мероприятия имеют в младших классах, поскольку в 7 лет ребёнок получает право на самостоятельные поездки в общественном транспорте. Наша задача здесь актуализировать и напомнить детям о правилах поведения на дороге и в салоне транспорта. Ребята активно и с интересом вовлекаются в беседу и демонстрируют хорошую подготовку к самостоятельному передвижению по городу», - рассказал о целях открытых уроков Евгений Власов.

В ходе занятия учащиеся повторили основные правила, которые необходимо соблюдать вблизи автодорог, а также при поездках на общественном транспорте. Дети перехватывали инициативу и давали правильные ответы на многие вопросы, а также смогли разобраться в вопросах, которые вызывали у них затруднения.

Приятным завершением встречи стали подарки. Евгений Власов вручил второклассникам световозвращающие элементы, альбомы для рисования, выпуски издания «Умняшка» об электротранспорте и раскраски «Алфавит электротранспорта».

Самый активный участник беседы получил подарочное издание - детскую профориентационную книгу «Хочу работать на транспорте. Трамваи и троллейбусы», авторами которой являются главный редактор газеты «Петербургские магистрали» Денис Сафонов и транспортный художник-иллюстратор Илья Тихомиров. Также для всех желающих книги передали в школьную библиотеку.

Напомним, со школой №347 у петербургского Горэлектротранса заключено соглашение о сотрудничестве. Школьники проходят стажировку в трамвайных и троллейбусных парках ГЭТ. Также преподаватели школы вместе с учащимися проводят научно-технические мастер-классы в ДОЛ «Зарница».