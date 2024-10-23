Горэлектротранс готовится к осенне-зимнему периоду

Ещё летом Горэлектротранс традиционно начинает подготовку к работе в сложных погодных условиях осенне-зимнего периода. Понижение температуры, дожди, снег и другие ненастья требуют заблаговременной подготовки подвижного состава, путей, энергохозяйства и другой инфраструктуры к возможным трудностям на дороге. Проводится обучение для молодых водителей-«первозимников», для других водителей трамваев и троллейбусов вводятся дополнительные инструктажи на знание правил безопасности при работе на линии, а для путейцев, энергетиков и АВС «Носорог» - особые инструкции. В инвентарном парке снегоочистительных вагонов появились новые вагоны после модернизации.

С приближением зимы проводятся комиссионные осмотры трамваев и троллейбусов, во время которых проверяют исправность отопительных систем подвижного состава, состояние электрооборудования и аппаратов защиты. К работе в осенне-зимний период подготовлены 1511 трамваев и троллейбусов. Весь подвижной состав оснащается снегоуборочным инвентарем, чтобы при снегопаде водители имели возможность самостоятельно устранить небольшие снежные заносы.

Для полноценной уборки снега в Горэлектротрансе приводится в режим полной готовности снегоуборочная техника: подготовлено 36 единиц снегоуборочной и автотракторной техники и 19 снегоочистительных вагонов. Из них 3 вагона представляют собой прошедшие модернизацию в 2023-2024 гг. служебные вагоны ЛМ-99К, переоборудованные собственными силами ГЭТ в снегоочистительные. Такие новинки поступили в Трамвайный парк №5, Совмещенный трамвайно-троллейбусный парк и Службу пути. Примененная конструкция позволяет увеличить зону очистки, а также оперативно менять навесное оборудование, устанавливая по необходимости отвал либо вращающуюся щётку. В вагонах предусмотрены места для перевозки бригады монтеров пути, установлена система обдува стрелок сжатым воздухом, за счет применения отечественных комплектующих обеспечена высокая ремонтопригодность. Вагоны-снегоочистители используются при очистке от снега трамвайных путей на обособленном и самостоятельном полотне – то есть там, где не может проехать другая снегоуборочная техника. Уборка снега с путей производится в ночное время, когда нет линейного движения.

По линии Энергохозяйства проводится проверка оборудования тяговых подстанций, контактной и кабельной сетей.

Особо пристальное внимание уделяется техническому состоянию трамвайных и троллейбусных маршрутов. Для этих целей Горэлектротранс организует комиссию, которая объезжает все маршруты, фиксирует различного рода неисправности и в дальнейшем их устраняет.

Для обеспечения бесперебойности трамвайно-троллейбусного движения с водителями, диспетчерами и кондукторами проводятся инструктажи о правилах поведения в экстренных ситуациях, например, при резком понижении температур, обледенении путей, обильном снегопаде или большом скоплении воды из-за оттепели. Обучение и профессиональная подготовка кадров является важнейшим критерием подготовки к зиме, потому что от грамотных действий водителя, диспетчера и кондуктора зависит безопасность и комфорт пассажироперевозок. В частности, в связи с периодом буксового пути (когда из-за листопада и влажности рельсы становятся скользкими) с водителями проводятся практические занятия по выводу вагона из юза и тематические инструктажи с целью повышения их транспортной дисциплины.

Отдельная работа ведется с молодыми водителями, которые совсем недавно закончили Учебно-курсовой комбинат ГЭТ и пришли работать в парки. Их ласково называют «первозимниками» и проводят для них полноценное обучение, во время которого отрабатывают навыки решения сложных дорожных ситуаций. Однако это распространяется не только на «первозимников»: подобные семинарские и практические курсы проходят все водители со стажем работы до 3-х лет.

Горэлектротранс напоминает участникам дорожного движения и пешеходам о периоде буксового пути и призывает учитывать, что осенью рельсы становятся скользкими, а тормозной путь трамвая - длиннее. Автомобилистам во избежание аварийных ситуаций необходимо быть внимательнее на дорогах и соблюдать интервалы движения. Предоставление приоритета общественному транспорту, соблюдение ПДД и внимательность позволят сделать передвижение по городу комфортным и безопасным для всех участников дорожного движения.



