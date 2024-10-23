Горэлектротранс предупреждает автомобилистов о периоде буксового пути

Осенью из-за изморози, повышенной влажности и листопада рельсы трамвая становятся скользкими, что увеличивает тормозной путь вагона. Такое ежегодное явление в межсезонье называют буксовый путь. В этот период в Горэлектротрансе традиционно принимают меры для повышения безопасности пассажиров и транспортной дисциплины водителей.



В период буксового пути при подготовке к выходу на линию особое внимание уделяют техническому состоянию трамваев и троллейбусов. Перед началом движения особенно внимательно проверяется тормозное оборудование и качество работы песочниц, которые подают песок на рельсы при торможении вагона. Также проверяют состояние электрооборудования и токоприёмников.



Кроме этого, ежегодно осенью проводятся профилактические мероприятия, практические занятия по выводу вагона из юза и тематические инструктажи для вагоновожатых.



Вместе с тем безопасность на дороге и объектах электротранспорта зависит от поведения всех участников дорожного движения. Автомобилистам необходимо адекватно оценивать обстановку на дороге, соблюдать ПДД и обеспечивать приоритет общественному транспорту, чтобы не препятствовать его работе в усложнённых погодных условиях. В связи с периодом буксового пути Горэлектротранс призывает автомобилистов и пешеходов учитывать, что в осенний период рельсы становятся скользкими.