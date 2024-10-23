Водитель троллейбуса Константин Дарснек о премьере фильма с его участием

На 34-м международном кинофестивале «Послание к человеку» показали фильм "Петербург! Жизнь в городе…’", одним из героев которого стал водитель Троллейбусного парка №2 СПб ГУП «Горэлектротранс» Константин Дарснек. Символично показ фильма состоялся в преддверии Дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта в кинотеатре гостиницы «Англетер». В кинозале на фестивальном показе побывал и сам Константин Дарснек с супругой, для него просмотр фильма с его участием стал премьерным.

Фильм состоит из серии короткометражных историй, в которых рассказывается о петербуржцах и знаковых профессиях, меняющих реальность вокруг себя. Профессии отрасли городского электрического транспорта в фильме представлены через труд водителя троллейбуса. Примечательно, что фильм снимался в обычный рабочий день водителя без каких-либо игровых элементов: только реальная жизнь.

«Кино очень хорошее, мне безумно понравилось. При просмотре я такую гордость испытал и за себя, и за свою профессию. Я с такими людьми там снялся! Это и директор Эрмитажа, и знаменитый итальянский дирижер, и кинорежиссер Алексей Учитель… Я волшебным образом, совершенно для себя не ожидая, оказался в одной линейке с ними. И я так горд тем, что для фильма выбрали троллейбус, а не трамвай или автобус! Это же самый романтичный транспорт. Посмотрев фильм с своим участием, я стал еще больше любить свою профессию. И супруга моя расчувствовалась. Сказала мне после просмотра: «Живу со звездой!» Гордится. Это очень приятно!» - поделился впечатлениями от просмотра фильма водитель Троллейбусного парка №2 Константин Дарснек.

Документальный фильм «Петербург! Жизнь в городе…» снят при поддержке Правительства Санкт-Петербурга и издания "Петербургский дневник" режиссером Ашотом Джазояном и повествует о жителях города, вносящих свой вклад в его развитие и отдающих душу любимому делу. Премьера фильма состоялась 4 сентября в киноцентре «Родина».