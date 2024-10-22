Студентов Академии транспортных технологий пригласили на целевое обучение

Специалисты Управления по персоналу ГЭТ выступили перед студентами 3 курса Академии транспортных технологий с презентацией работы на предприятии. Профориентационную встречу организовали начальник сектора по набору персонала Ольга Меньшикова и начальник сектора по развитию и обучению персонала Светлана Пашковская.

Обучающихся по специальностям «Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного)» и «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» пригласили на целевое обучение.

Подробнее об этой возможности будущим специалистам рассказала Светлана Пашковская. Целевое обучение предполагает гарантированное трудоустройство в Горэлектротранс после получения диплома. Студенты также интересовались условиями для прохождения производственной практики на предприятии.

Ольга Меньшикова беседовала со студентами о возможностях для молодых сотрудников. Она рассказала обучающимся о перспективах, которые ждут их после трудоустройства в ГЭТ, о возможности вступить в кадровый резерв, повысить уровень своих компетенций и получить высшее образование по востребованным в транспортной сфере специальностям.

В завершение встречи ребят пригласили на экскурсии в подразделения Горэлектротранса, которые состоятся в ближайшее время.