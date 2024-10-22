Водители Горэлектротранса получили Гран-при Уральского конкурса рабочей песни

Слева направо: Николай Громов, Светлана Репина, Александр Нам

В преддверии Дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта водители петербургского Горэлектротранса сделали подарок себе и своим коллегам – вернулись с XI открытого Уральского конкурса рабочей песни УралPROТруд с Гран-при. Такую высокую оценку дуэт водителя-инструктора Трамвайного парка № 1 Светланы Репиной и водителя Трамвайного парка № 7 Александра Нам получил за выступление с песней «Твой путь» на стихи поэта и режиссёра Николая Громова и музыку Полины Ковыршиной. Работа была заявлена в номинации «Человек Труда – это звучит гордо!», однако «трамвайный» дуэт Светланы и Александра в итоге взял главный приз конкурса.

Всего в Гала-концерте XI открытого Уральского конкурса рабочей песни УралPROТруд, который прошёл 19 октября в Екатеринбурге, принимали участие работники предприятий и организаций из 13 регионов пяти федеральных округов. Сотрудники петербургского Горэлектротранса представляли Первичную профсоюзную организацию ГУП «Горэлектротранс» в составе творческой команды Межрегионального профсоюза работников жизнеобеспечения Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Светлана Репина и Александр Нам уже имеют богатый опыт вокальных выступлений – как на «Фестивале талантов» корпоративного конкурса ГЭТ «Быть здоровым легко», так и на творческих соревнованиях городского и всероссийского уровней. Однако впервые талантливые трамвайщики решили выступить дуэтом. О работе над песней, а также о своих впечатлениях от конкурса Светлана и Александр рассказали по горячим следам, сразу после победного выступления, когда ожидали посадки в самолёт в аэропорту Екатеринбурга.

- Светлана, расскажите, пожалуйста, как шла подготовка к конкурсу, учитывая Вашу с Александром основную работу в ГЭТ?

- Для меня подготовка шла уже с сентября, в быстром, я бы даже сказала, авральном режиме. После того, как Николай Громов написал песню, мы её учили бегом, на студии записывали. Кстати, именно в студии нам пришла мысль о двухголосии во втором куплете. Ведь дуэтом работать - это не сольно, и поначалу у нас не всё получалось. Нам надо было, во-первых, понять друг друга, принять друг друга, не «задавить» друг друга, понимаете? И мне, как вокалисту, пришлось перестраиваться, и Саше тоже. Клип вместе с Николаем Громовым снимали на территории 1-го трамвайного парка, выезжали к Московским воротам. На самом деле нам с Сашей было тяжело, потому что мы утром репетировали, пусть и не каждый день, а вечером шли на работу. При этом у меня ещё ученица была, стажёр.

- И вот до конкурса считанные дни. Готовность номер один?

- Вы не поверите! Где-то дней пять назад у меня вообще голос сел, практически пропал. Николай Громов написал, что это катастрофа, просто катастрофа! Света, говорит, делай что хочешь, но голос верни! А у меня как раз три выходных дня получились, пила молоко с мёдом. И вот на репетиции нам нужно было попробовать спеть в новой тональности. Я как захрипела…. Николай долго сидел, молчал, потом убитым голосом говорит – всё, не пой. А уже на следующий день конкурс, представляете?! Я звоню вечером из гостиницы своему преподавателю по вокалу: Юрий Александрович, что делать?! Он говорит: Света, 20 грамм коньяку за 15 минут до выхода, и молчите. Он просто запретил мне говорить! А потом, говорит, - просто пойте, пойте душой. Ведь это очень глубокая песня. Она не только про наш город, про людей труда, у неё более глубокий смысл. И вот, когда мы с Александром уже нашли друг друга на сцене взглядами, плечом, Саша на меня повернулся, и его глаза всё сказали. Я на своём вокальном опыте справилась. Конечно, было страшно, но я собралась. Спели просто на эмоциях. «За вами весь Горэлектротранс!» - сказал Коля Громов. Мы пели от лица всего коллектива, поэтому и нервничали больше, и ответственность была выше.

- Как Вас приняли зрители, какие у Вас самих были эмоции?

- Приняли нас очень хорошо, душевно. Когда уже результат объявили, Саша просто закричал. Я тоже хотела заверещать, но нельзя, у меня голоса не было. Я и сейчас с вами разговариваю сами слышите, как. И поэтому я свои эмоции сдержала. Нас все поздравляли, обнимали, люди с разных городов подходили к нам, фотографировались, мы специально для этого форменную одежду водителей Горэлектротранса надели. Очень Урал, конечно, отзывчивый, люди здесь очень душевные, добрые! А потом, когда нас наградили, Коля Громов куда-то ушёл. Я пошла его искать, нашла расплакавшегося, на эмоциях. Он всё это время, оказывается, еле себя сдерживал.

- Александр, Вы уже осознали успех выступления, убедились, что это не сон?

- Эмоции переполняют до сих пор, потому что, во-первых, не верится! Во-вторых, это такой шквал энергетики, приятной энергетики! Наверное, весь Екатеринбург услышал мой крик «Ура!!!» По поводу победы – я могу сказать, что это победа полностью нашей большой команды, которую возглавил Николай Громов - наш режиссёр, написавший эту прекрасную песню, которую мы передали зрителям со своей энергетикой, со своим светом.

- Александр, как Вы себя настраивали, выходя на сцену?

Перед выступлением мне представилось, что за нами стоит наш город Санкт-Петербург, потому что песня такая получилась...грандиозная, не только про нашу специальность, а в целом про Человека Труда. Это хорошо видно по видеоклипу. И вообще, на мой взгляд, писать, наверное, нужно не только и не столько про нас со Светланой, а про эту песню, рождённую за несколько дней, с прекрасной музыкой, которая изменялась в процессе всего проекта.