88 лет петербургскому троллейбусу: знак бесконечного движения

21 октября исполняется ровно 88 лет, как быстрый, плавный и комфортный троллейбус впервые вышел на улицы Ленинграда. Все эти годы «безрельсовый трамвай» надежно служит пассажирам и с недавних пор везёт их даже по адресам, где нет контактной сети. Продлить существующие линии в новые кварталы или создать новые межрайонные связи позволила технология увеличенного автономного хода, которая применяется на городских маршрутах с 2017 года. Свой день рождения городской троллейбус встречает в статусе крупнейшей троллейбусной системы в России, а также с самым большим инвентарным парком троллейбусов с увеличенным автономным ходом (ТУАХ) из 287 машин. Символично в день 88-летия троллейбуса пришла новость о закупке ещё 20 новых ТУАХ, соответствующий контракт подписан сегодня с ООО «Торговый дом СТМ».

С учетом новой поставки всего в 2024 году по действующим контрактам Петербург получит 81 новый троллейбус, а количество ТУАХ превысит отметку в 300 машин. В нашем городе действует крупнейшая в Европе маршрутная сеть троллейбусов с увеличенным автономным ходом из 15 линий, две из которых организовали в 2024 году, ещё 4 маршрута обновили в 2023-м. Новые 20 ТУАХ «СИНАРА-6254» будет эксплуатировать Троллейбусный парк №3 на маршрутах в центре Петербурга.

Обновление подвижного состава осуществляется согласно комплексной программе развития Горэлектротранса «Сохраняя историю, движемся в будущее». С 2021 по 2024 годы было заключено 7 контрактов на поставку 435 троллейбусов, по ним в Горэлектротранс уже поступило 337 единиц.

Развитие троллейбусного движения в Петербурге осуществляется с учетом целей комплексной программы ГЭТ. А начиналось все в далеком 1936 году, 21 октября. Именно в этот день из трамвайного парка им. Смирнова в Центральном районе вышел на линию первый троллейбус. Своего отдельного парка у новинки того времени ещё не было, поэтому его домом в течение 4 лет был трамвайный парк им. Смирнова. Первый троллейбусный парк ввели в эксплуатацию 4 октября 1940 года, с тех пор выпуск троллейбусов на линию осуществлялся с Сызранской улицы. В наши дни выпуска троллейбусов с Сызранской нет, однако сама площадка продолжает входить в структуру современного Троллейбусного парка №1, который располагается теперь на Ленинском проспекте. В настоящий момент объявлен конкурс на реконструкцию исторического депо на Сызранской.

Ленинград стал четвертым городом СССР, в котором появился троллейбус. Первые троллейбусы, вышедшие на улицы города, вызвали небывалый ажиотаж среди ленинградцев. Чтобы прокатиться на незнакомом, но таком красивом и интересном транспорте, люди выстраивались в очереди. Некоторые пытались прокатиться несколько раз, поэтому милиции проходилось контролировать поток желающих. В историю вошла знаменитая фраза стражей порядка: «Граждане, имейте совесть! Другие тоже хотят прокатиться!»

Троллейбус быстро заполучил любовь горожан. Быстрый, комфортный, маневренный, забирающий пассажиров непосредственно с остановок на тротуарах, он, как новый вид транспорта, был призван разгрузить трамвайные и автобусные маршруты и обслуживать улицы, где общественный транспорт вовсе отсутствовал. Особое внимание уделяли и подвижному составу: в нём всё указывало на повышенный комфорт. Одним из первых троллейбусов тех лет был ярославский ЯТБ-1, привлекающий внимание яркой окраской и мягкими сиденьями, что было новинкой и даже шиком для неискушенных пассажиров того времени. Кроме того, в троллейбус помещалось не более 50 человек, а проезд в нем стоил целых 20 копеек (на 5 копеек дороже, чем проезд в трамвае). По этой причине троллейбус по праву считался транспортом «бизнес-класса». Особой роскошью считалось назначить в троллейбусе свидание и прокатить девушку.

К концу 1936 года троллейбусное хозяйство Ленинграда насчитывало 19 троллейбусов, появлялись новые линии. Примечательно, что в апреле 1937 года было введено даже ночное движение троллейбусов: они перевозили пассажиров до 3 часов 30 минут, причем интервал движения не превышал 10 минут.

Стремительное развитие троллейбусного транспорта того времени остановила Великая отечественная война: в 1941 году из-за отключения электричества и разрушения контактной сети троллейбусное движение было прекращено. Многие из машин так и остались на улицах города вмерзшими в снег и, казалось, безжизненными. Они стали напоминанием о том, какой была реальность до роковых сороковых и стимулом выстоять и победить любой ценой. Троллейбусное движение в Ленинграде было восстановлено в мае 1944 года. При восстановлении движения отказались от роликов на штангах и перешли на так называемые «скользуны» (графитовые вставки, которые применяются до сих пор).

В 80-е годы, на которые пришёлся очередной пик пассажироперевозок на электротранспорте, появилось даже такое явление, как троллейбусные поезда. Сцепки из двух троллейбусов можно было встретить на улицах до 2002 года. Постепенно от этого решения переходили на более современные троллейбусы особо большой вместимости в виде сочлененных троллейбусов-«гармошек», которые начали появляться на улицах уже с 1991 года. Сейчас Горэлектротранс эксплуатирует 47 троллейбусов-«гармошек».

Троллейбус Петербурга - это динамично развивающийся вид транспорта, ставший ещё более маневренным и востребованным за счет технологий увеличенного автономного хода. Всего в инвентарном парке Горэлектротранса 827 пассажирских троллейбусов, которые обслуживают 47 троллейбусных линий. Протяженность троллейбусной маршрутной сети составляет 646,8 км.

Обзор раритетных троллейбусов Петербурга