Горэлектротранс в этом году получит ещё 20 троллейбусов с увеличенным автономным ходом

По итогам конкурсных процедур СПб ГУП «Горэлектротранс» подписал контракт на закупку 20 троллейбусов с увеличенным автономным ходом (ТУАХ) с ООО «Торговый дом СТМ». По условиям контракта новые троллейбусы модели «СИНАРА-6254» производства компании «СИНАРА – Городские Машины» должны поступить на предприятие до конца 2024 года. Новинка пополнит парк инновационных троллейбусов петербургского Горэлектротранса, способных обслуживать пассажиров на адресах, где отсутствует контактная сеть. Новая партия из 20 ТУАХ поступит в Троллейбусный парк №3 и будет эксплуатироваться на маршрутах в центре Петербурга. Сейчас Горэлектротранс эксплуатирует 287 ТУАХ на 15 маршрутах, чьи трассы частично проходят по участкам без контактной сети. Парк троллейбусов с увеличенным автономным ходом (электробусов с динамической зарядкой) в Петербурге — самый большой в России.

Согласно техническому заданию новые ТУАХ рассчитаны на 85 человек, включая 31 место для сидения. Комплектация салонов транспортных средств предполагает наличие USB-слотов для подзарядки мобильных устройств, систем автоинформирования, видеонаблюдения и видео регистрации, откидной аппарели для маломобильных групп населения. Троллейбусы полностью низкопольные, обладают функцией книлинга. Это позволяет сделать общественный транспорт доступным для всех категорий пассажиров и ускорить посадку-высадку на остановках. Также для комфорта и безопасности пассажиров троллейбусы оснащаются климатическими системами, анатомическими сидениями с антивандальным покрытием и автоматическими системами пожаротушения.

Для повышения безопасности пассажироперевозок все новые петербургские троллейбусы оснащаются системой контроля состояния водителя. Эта система способна распознавать неудовлетворительное состояние водителя, например, засыпание. В таком случае она будит водителя, подавая звуковые сигналы. В случае если водитель не отреагирует и не нажмет кнопку контроля бодрствования, система самостоятельно снимет тяговое усилие и после полной остановки троллейбуса активизирует стояночный тормоз.

Запас автономного хода составит от 25 до 30 км. Благодаря возможностям автономного хода инновационные троллейбусы могут выходить на новые адреса без строительства дополнительной инфраструктуры там, где нет контактной сети. Таким образом только за счет подвижного состава повышается транспортная доступность в новых районах города, устанавливаются новые межрайонные связи, продлеваются популярные троллейбусные линии. Причём для пассажиров и жителей спальных районов сохраняются преимущества экологичного бесшумного и плавного транспорта.

Обновление подвижного состава осуществляется согласно комплексной программе развития Горэлектротранса «Сохраняя историю, движемся в будущее». С учетом новой поставки всего в 2024 году по действующим контрактам Петербург получит 81 новый троллейбус.

Всего сейчас в инвентарном парке ГЭТ 827 пассажирских троллейбусов, из них 287 ТУАХ. С 2021 по 2024 годы согласно программе развития было заключено 7 контрактов на поставку 435 троллейбусов. По ним в Горэлектротранс уже поступило 337 троллейбусов.





