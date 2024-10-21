Сборная Горэлектротранс в тройке лучших команд на турнире «Кубка Лаврова и Семёнова»

Обстановка на матчах турнира «Кубка Лаврова и Семенова», возрожденного газетой «Вечерний Санкт-Петербург» в 2023 году, не уступает атмосфере профессионального футбола. 18 октября на трибунах стадиона «Петровский» было многолюдно: болельщики с плакатами и кричалками пришли поддержать коллег из сборных своих организаций. Всего в турнире участвовало 10 команд, среди них представители СМИ, театров и транспортных предприятий. Сборная Горэлектротранса под руководством тренера Дмитрия Морозова в условиях новой конкуренции удержала свою прошлогоднюю позицию в тройке лидеров и вновь вернулась с турнира с третьим местом.

Традиция товарищеских матчей между петербургскими организациями Петербурга берёт своё начало с 1975 года. Тогда турниры проводились газетой «Вечерний Ленинград». В наши дни современная «Вечёрка» продолжает городскую традицию и в 2024 году проводит уже второй сезон игр. Вместе с Горэлектротрансом на поле вышли сборные СПб ГУП «Пассажиравтотранс», «Метростроя Северной столицы», «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге», Законодательного собрания Санкт-Петербурга, Театральной футбольной лиги, журналистов Санкт-Петербурга, Ассоциации журналистов «Петроцентр» и другие.

Найти «своих» на газоне «Петровского» - не самая простая задача. На большом стадионе одновременно идут сразу шесть матчей. Впрочем, узнать свою сборную можно по болельщикам, которые находятся рядом со своими командами. Так, сборную петербургского Горэлектротранса пришли поддержать представители Троллейбусного парка №1 и ППО ГУП «Горэлектротранс» с тематическими флагами и табличками.

Футболисты Горэлектротранса на поле выделялись ещё и благодаря новой форме салатового цвета. В команде шутили, что такая форма обязательно должна принести удачу. А если серьезно, успех команды вполне закономерен, игроки сборной ГЭТ регулярно тренируются под руководством опытного профессионального тренера с лицензией категории C Дмитрия Морозова.

«Я бы не стал называть их «не профессионалами», многие из них с детства занимаются футболом на разных уровнях. Людей, чья основная деятельность, не связана с футболом, тренировать интересно. Здесь решает характер. Некоторые игроки у нас такие бойкие, суетные в игре, что иногда даже сложно представить, как же они на рабочем месте себя ведут. Мы сплотились, у некоторых ребят в команде есть прозвища, забавные никнеймы, которые мы используем внутри коллектива», - рассказывает Дмитрий Морозов.

Однако, тренеру некогда отвлекаться на долгие комментарии: уже начался матч. Тренер иногда строго выкрикивает подсказки спортсменам, а иногда в шутку ругает их за неверные ходы. Футболисты относятся к этому с юмором.

«Пудов, ты не Пудов, а Чудов, наше чудо футбола», - с улыбкой обратился тренер к ревизору по безопасности движения Троллейбусного парка №1 Павлу Пудову.

«Ямайка, ну ты чего! Ну смотри мне, мы тебе билеты на Ямайку купим, поедешь туда играть», - в адрес водителя Трамвайного парка №3 Алексея Даринина. Футбольное прозвище ему дали из-за псевдонима в социальной сети.

Сам Алексей Даринин на турнире новичок, в силах своей команды он не сомневался:

«Я играю на позиции полузащитника. После летнего сезона, когда мы отдыхали и не тренировались, конечно, сложно. Провели несколько тренировок в процессе подготовки. Догадывался, что без почётного места мы не останемся. Хоть здесь и такая дружественная обстановка, сопернический дух всё равно присутствовал, давал мотивацию».

Напутственные слова перед завершающей игрой за третье место футболистам сказал директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин. Интересно, что первый и последний матч ГЭТ сыграл с «Петроцентром»: обе игры завершились победой транспортников. Денис Минкин поздравил призёров на торжественной церемонии закрытия турнира и сфотографировался с футболистами сборной Горэлектротранса уже в статусе обладателей третьего места.

Но это не все итоги Кубка Лаврова и Семёнова. Слесарь по ремонту подвижного состава Аварийно-восстановительной службы "Носорог" Валерий Терещенко второй год подряд был признан «Лучшим бомбардиром».