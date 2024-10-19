Сотрудники ГЭТ убрали 470 тысяч «квадратов» во время городского субботника

Сотрудники Горэлектротранса приняли участие в осеннем месячнике благоустройства. Представители всех трамвайных и троллейбусных парков и служб предприятия, почти 2000 человек, участвовали в субботнике. Они привели в порядок 47 гектаров подведомственных и прилегающих территорий.

По традиции сотрудники Управления и представители Службы движения трудились на конечных станциях и разворотных кольцах, каждый по своему профилю. За уборку на трамвайных путях и остановочных пунктах отвечали сотрудники Службы пути. За тяговые подстанции, объекты кабельных и контактных сетей - сотрудники Энергохозяйства.

Ответственность за самую масштабную территорию взяли на себя сотрудники Аварийно-восстановительной службы «Носорог» - их силами убрано девять точек базирования. Также активное участие в субботнике приняли специалисты Службы подвижного состава, Автобазы, Службы технического снабжения, Центрального архива СПб ГУП «Горэлектротранс» и Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ.

Сотрудники Учебно-курсового комбината ГЭТ по традиции благоустроили братские захоронения на Пискарёвском кладбище. Кроме этого, они приняли участие в субботнике в Совмещённом трамвайно-троллейбусном парке, где и располагается Корпоративный учебный центр.

Итоги дня благоустройства будут учитываться при проведении следующего ежегодного конкурса Горэлектротранса на лучшее благоустройство и озеленение. Напомним, конкурс проводится с 2023 года по инициативе директора СПб ГУП «Горэлектротранс» Дениса Минкина.