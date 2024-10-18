Петербургских школьников приобщат к профессиям отрасли ГЭТ

Фото: Николай Вчерашний

В Горэлектротрансе начался цикл из 30 профориентационных экскурсий для петербургских школьников на транспортные объекты предприятия. Учащиеся 6-11 классов знакомятся с работой трамвайных и троллейбусных парков и узнают, какие профессии необходимо освоить, чтобы работать в ГЭТ. Такой широкий формат профориентационной деятельности стал возможен благодаря соглашению о сотрудничестве, заключённому между СПб ГУП «Горэлектротранс» и ГБНОУ «Центр опережающей профессиональной подготовки Санкт-Петербурга».

Первая экскурсия из цикла в рамках сотрудничества с Центром опережающей профессиональной подготовки состоялась 16 октября в Троллейбусном парке № 6 СПб ГУП «Горэлектротранс», куда пришли девятиклассники из школы № 578 Приморского района. Ребят поприветствовал директор парка Олег Ипполитов, который рассказал о работе самого крупного транспортного предприятия на северо-западе Санкт-Петербурга и о том, как много трудится здесь представителей разных профессий. В ходе визита школьники познакомились со многими из них: водителями, инженерно-техническим персоналом, рабочими специальностями.

На экскурсии учащиеся узнали, какие в парке есть отделы и службы, какой у них функционал, как происходит процесс обслуживания подвижного состава и его выпуска на линию: побывали на веере и на различных участках цехов, увидели процесс мойки троллейбусов. Экскурсию для ребят провели заместитель директора Троллейбусного парка № 6 по ремонту подвижного состава Андрей Кочнев, начальник ПТО Николай Вчерашний и специалист по техническому обучению Елена Лазарева.

Также школьникам рассказали, что профессия транспортника является очень уважаемой и почётной. В подразделениях Горэлектротранса работают целые транспортные династии, есть они и в Троллейбусном парке № 6. Про одну из них – династию Соколовых – ребятам показали видеоролик.

В общей сложности до конца 2024 года в рамках сотрудничества с Центром опережающей профессиональной подготовки Управление по персоналу СПб ГУП «Горэлектротранс» планирует организовать около 30 экскурсий в трамвайных и троллейбусных парках в разных районах Санкт-Петербурга. Таким образом, профориентационная программа охватит максимальное количество школ и учащихся.