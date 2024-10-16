Студенты Политеха посетили с экскурсией Учебно-курсовой комбинат ГЭТ

Фото Максима Иванова

Неделя в Корпоративном учебном центре Горэлектротранса началась с работы с молодежью. С экскурсией Учебно-курсовой комбинат и Совмещенный трамвайно-троллейбусный парк посетили студенты профильных специальностей из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ).

Петербургский Горэлектротранс в рамках своей образовательной программы посетили студенты 4 курса, обучающиеся по направлению «Государственное и муниципальное управление Высшей школы Административного управления». Всего в экскурсионную группу вошло 30 человек.

Будущим управленцам рассказали о кадровой политике Горэлектротранса и процессе подготовки работников основных специальностей на базе собственного Учебно-курсового комбината ГЭТ. В Совмещенном трамвайно-троллейбусном парке студентам рассказали, как организована практика для будущих транспортников и их дальнейшее трудоустройство на предприятие.

Экскурсия включала знакомство с производственными помещениями СТТП, процессом технического обслуживания подвижного состава, проезд на трамвае по территории парка через автоматическую мойку. Конечно, не обошлось без самых ярких впечатлений при посещении транспортного предприятия: студенты посидели в кресле водителя электротранспорта и примерили на себя эту профессию.

«Приятно наблюдать, что молодое поколение с таким интересом и воодушевлением знакомится со всеми аспектами нашей работы. По словам самих студентов, экскурсия помогла им лучше понять, чем живёт предприятие, которое ежедневно обеспечивает пассажирские перевозки, и какие задачи стоят перед его руководством. Надеюсь, что сегодняшняя встреча вдохновит наших гостей и поможет им стать более компетентными специалистами в области государственного и муниципального управления», – отметил директор Учебно-курсового комбината СПб ГУП «Горэлектротранс» Данила Михеев.

Сотрудничество с Политехом ведется на предприятии постоянно и приносит свой ожидаемый результат. Производственные экскурсии для студентов вуза – это регулярная практика Горэлектротранса. Кроме того, директор Учебно-курсового комбината Данила Михеев выступает заказчиком проектов студенческих команд в рамках курса «Основы проектной деятельности», который ежегодно проводит Политех. Через такое взаимодействие уже были реализованы такие интересные разработки, как проект автоматизированой системы учета обучающихся и молодежный корпоративный мерч для Горэлектротранса.