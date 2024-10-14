Горэлектротранс примет участие в фестивале #ВместеЯрче

На этой неделе в Петербурге проходит ежегодный Всероссийский фестиваль по энергосбережению и экологии #ВместеЯрче. Гостей ждут с 16 по 18 октября в Детском технопарке «Кванториум Санкт-Петербург». Горэлектротранс в числе других предприятий и организаций выступает партнёром события. Целевой аудиторией программы фестиваля станет молодёжь: школьники и студенты колледжей.

Торжественное открытие программы фестиваля «Вместе ярче» состоится 16 октября. В этот же день начнёт работу транспортная выставка, на которой Горэлектротранс представит инновационный троллейбус с увеличенным автономным ходом (модель «Авангард», Вологда). Такие троллейбусы могут проезжать значительные участки без контактной сети, чтобы позволяет оптимизировать и развить городскую троллейбусную сеть. Санкт-Петербург – лидер в России по развитию маршрутов троллейбусов с увеличенным автономным ходом, сейчас в городе действует 15 таких линий.

Во второй день участники фестиваля отправятся на экскурсию в Экспозиционно-выставочный комплекс ГЭТ знакомиться с уникальной коллекцией старинных трамваев и троллейбусов.

18 октября на площадке Кванториума выступит начальник отдела перспективного развития и международных связей Андрей Уланов. Он проведёт открытый профориентационный урок для школьников «Развитие Горэлектротранса. Новый облик общественного транспорта».

Организаторами Фестиваля традиционно выступают СПбГБУ «Центр энергосбережения» и ГБУДО «Центр развития творчества и научно-технических инициатив детей и молодежи» Калининского района Санкт-Петербурга. Одним из ключевых событий фестиваля станет открытый городской хакатон по энергетике «ПлюсМинус». В нём примут участие представители 7-11 классов.