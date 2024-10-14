18 октября сборная Горэлектротранса сыграет на стадионе «Петровский» за кубок «Вечёрки»

Фото: «Вечерний Санкт-Петербург»

Второй сезон турнира «Кубка Лаврова и Семенова», возрожденного газетой «Вечерний Санкт-Петербург» в 2023 году, расширяет состав. С учётом сборной Горэлектротранса в 2024 году на поле выйдут 10 команд из различных городских организаций - от театров и СМИ до общественного транспорта. Также к ним присоединится сборная юных игроков от 9 до 12 лет. Турнир начнётся на стадионе «Петровский» 18 октября в 11:00. Вход свободный, поддержать команды приглашаются все любители футбола.

Турнир за кубок современной «Вечёрки» продолжает традицию проведения товарищеских матчей между командами актеров Большого Драматического Театра и журналистами газеты «Вечерний Ленинград», начатую в 1975 году.

В наши дни на турнире «Вечёрки» соседями по полю для команды СПб ГУП «Горэлектротранс» станут игроки СПб ГУП «Пассажиравтотранс», «Метростроя Северной столицы», «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге», сборных Законодательного собрания Санкт-Петербурга, Театральной футбольной лиги, журналистов Санкт-Петербурга, Ассоциации журналистов «Петроцентр» и другие.

Также газон «Петровского» по инициативе, предложенной председателем Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александра Бельского, выйдут юные футболисты.

Первый «Кубок Лаврова и Семенова» прошел осенью 2023 года. Соревнования были посвящены памяти народного артиста СССР Кирилла Лаврова и спортивного обозревателя заслуженного работника культуры РСФСР Валентина Семенова. В дебютном состязании-2023 сборная петербургского Горэлектротранса заняла третье место, приз в номинации «Лучший бомбардир» тоже был за игроком ГЭТ. Почетный титул получил слесарь по ремонту подвижного состава Аварийно-восстановительной службы «Носорог» Валерий Терещенко.

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